HABER
Yayın Tarihi: 6 Eylül 2025 03:42
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2025 05:37
2 dk Okuma

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

MHP'li Feti Yıldız: "Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını almak için heyet görevlendirebilir"

MHP’li Feti Yıldız, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, Milli Dayanışma Komisyonu’nun Öcalan’ın beyanlarını alması için 3–4 kişilik heyet görevlendirilebileceği çağrısında bulundu. Yıldız , bunun "bir zaaf oluşturmayacağını" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MHP'li Feti Yıldız: "Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını almak için heyet görevlendirebilir"
Teti Yıldız/Fotoğraf: Vatan Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çatışmanın PKK tarafından sona erdirilmesi ve örgütün kendisini feshi sonrasında TBMM'de çatışma-sonrası düzenlemelere hazırlık amacıyla kurulan Komisyon'u, bir süredir Kürt siyasal hareketi ve sözcülerinden yükselen Öcalan'ın dinlenmesi çağrısına kulak kabartmaya çağırdı.

En son, kendisini fesheden PKK'nin önde gelen yöneticilerinden Mustafa Karasu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihli sözlerini hatırlatmış ve  şöyle demişti:

“Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Gelsin Meclis’te örgütü feshetsin dedi ve umut hakkı uygulansın dedi. Böyle dedi. Bu aslında bir taahhüttür. Bu hükümetin taahhüdüdür. O sadece Devlet Bahçeli’nin görüşü değildi. Devlet Bahçeli’yle Erdoğan görüştü, ortak kararla bu adım atıldı. O zaman Önder Apo’nun meclise gidip konuşması lazım.

Feti Yıldız'dan Kurtulmuş'a öneri: "Görevlendirme yapın"

Bu ve benzeri çağrıların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Öcalan'ın TBMM'ye gitmesine değil ama, Komisyonun Öcalan'a gitmesine yönelik olarak sosyla medya hesabından bir öneride bulundu. ,

Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Başkanlığında kurulan komisyonun, PKK'nin kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere sınırlı sayıda temsilci görevlendirebileceğini söyledi.

Yıldız: "Komisyonun Öcalan'a 3-4 kişi yollaması zaaf oluşturmaz"

Yıldız önerisinde şunları söyledi:

[...] Komisyon [...]  kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. [...] Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un [...] Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.

Komisyon gelecek hafta karar alabilir

TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Genel Kurul tatile girmiş olmakla birlikte kendi çalışmalarını sürdürüyor. Sürecin başlangıcında Öcalan'ı TBMM'de konuşmaya davet eden Bahçeli'nin yakın mesai arkadaşının önerisinin önümüzdeki hafta çalışmaya başladığında Feti Yıldız'ın çağrısını gündeme alması ve Öcalan ile Komisyon arasında yüz yüze bir ilişki kurulması mümkün. Böylelikle parlamento cephesindeki çalışmaların hızlanarak  kamuoyunun ilgisini üzerine çekmesi ve barış çabalarının ivme kazanması beklenebilir.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
tbmm komisyonu öcalan imralı adası Kurtulmuş Feti Yıldız
