MHP'li Feti Yıldız: "Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını almak için heyet görevlendirebilir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çatışmanın PKK tarafından sona erdirilmesi ve örgütün kendisini feshi sonrasında TBMM'de çatışma-sonrası düzenlemelere hazırlık amacıyla kurulan Komisyon'u, bir süredir Kürt siyasal hareketi ve sözcülerinden yükselen Öcalan'ın dinlenmesi çağrısına kulak kabartmaya çağırdı.

En son, kendisini fesheden PKK'nin önde gelen yöneticilerinden Mustafa Karasu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihli sözlerini hatırlatmış ve şöyle demişti:

“Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Gelsin Meclis’te örgütü feshetsin dedi ve umut hakkı uygulansın dedi. Böyle dedi. Bu aslında bir taahhüttür. Bu hükümetin taahhüdüdür. O sadece Devlet Bahçeli’nin görüşü değildi. Devlet Bahçeli’yle Erdoğan görüştü, ortak kararla bu adım atıldı. O zaman Önder Apo’nun meclise gidip konuşması lazım.

Feti Yıldız'dan Kurtulmuş'a öneri: "Görevlendirme yapın"

Bu ve benzeri çağrıların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Öcalan'ın TBMM'ye gitmesine değil ama, Komisyonun Öcalan'a gitmesine yönelik olarak sosyla medya hesabından bir öneride bulundu. ,

Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Başkanlığında kurulan komisyonun, PKK'nin kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere sınırlı sayıda temsilci görevlendirebileceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.



Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum,… — Feti Yıldız (@YildizFeti) September 5, 2025

Yıldız: "Komisyonun Öcalan'a 3-4 kişi yollaması zaaf oluşturmaz"

Yıldız önerisinde şunları söyledi:

[...] Komisyon [...] kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. [...] Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un [...] Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.

Komisyon gelecek hafta karar alabilir

TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Genel Kurul tatile girmiş olmakla birlikte kendi çalışmalarını sürdürüyor. Sürecin başlangıcında Öcalan'ı TBMM'de konuşmaya davet eden Bahçeli'nin yakın mesai arkadaşının önerisinin önümüzdeki hafta çalışmaya başladığında Feti Yıldız'ın çağrısını gündeme alması ve Öcalan ile Komisyon arasında yüz yüze bir ilişki kurulması mümkün. Böylelikle parlamento cephesindeki çalışmaların hızlanarak kamuoyunun ilgisini üzerine çekmesi ve barış çabalarının ivme kazanması beklenebilir.

(AEK)