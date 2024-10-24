MHP'li Feti Yıldız : Bahçeli'nin çağrısı emperyalistleri telaşlandırdı

MHP’nin önemli isimlerinden Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik sarf ettiği, “Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözlerini hatırlattı.

Bu sözlerin rahatsızlık uyandırdığını ifade eden Yıldız, paylaşımında şöyle dedi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu‘daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi.

Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum; Bu suçüstü haline rağmen amalı, fakatlı konuşanlar emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."