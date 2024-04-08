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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 13:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 13:26
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MHP'li eski başkanı seçim haftası 1 milyon TL'ye kuruyemiş almış

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eski yönetimin 26-29 Mart arasında 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığını açıkladı. Zeyrek "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MHP'li eski başkanı seçim haftası 1 milyon TL'ye kuruyemiş almış
*Fotoğraf: Ferdi Zeyrek yerel basına açıklama yapıyor.

31 Mart seçimlerinde yüzde 57 ile seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek, görevi devraldıktan sonra belediyenin hesaplarında yaptıkları incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

Manisa'nın Nabzı'na konuşan Zeyrek, MHP'li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin seçim haftası, 26-29 Mart 2024 tarihlerinde 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

Zeyrek "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

(RT)

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