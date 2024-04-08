MHP'li eski başkanı seçim haftası 1 milyon TL'ye kuruyemiş almış

31 Mart seçimlerinde yüzde 57 ile seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek, görevi devraldıktan sonra belediyenin hesaplarında yaptıkları incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

Manisa'nın Nabzı'na konuşan Zeyrek, MHP'li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin seçim haftası, 26-29 Mart 2024 tarihlerinde 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

Zeyrek "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

(RT)