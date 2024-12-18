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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 23:05
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MHP'li Celal Adan, bu sefer Kürtçeye 'izin' verdi

Daha önce DEM Partili Beritan Güneş- Altın'ın Kürtçe konuşmasını kesen MHP'li Celal Adan, DEM Partili Ayşegül Doğan'ın, Kürtçe selam vermesine müsaade etti. Doğan, konuşmasına "Hûn bi xêr hatin" diyerek başladı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
MHP'li Celal Adan, bu sefer Kürtçeye 'izin' verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinin görüşüldüğü oturumda Kürtçe konuştu.

Daha önce DEM Partili Beritan Güneş- Altın'ın Kürtçe konuşmasını kesen MHP'li Celal Adan'ın başkanlık ettiği oturumda, Doğan, konuşma yapmadan önce Adan’a "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi?" diye sordu.

Adan’ın, "Tabii tabii, deyin" yanıtı üzerine Doğan, "Hûn bi xêr hatin" (Hoş geldiniz) diyerek konuşmasına Kürtçe başladı.

Doğan’ın Kürtçe sözleri ise Meclis tutanaklarına, "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi" şeklinde geçirildi.

MHP'li Adan, Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili vekilin mikrofonunu kapattı
MHP'li Adan, Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili vekilin mikrofonunu kapattı
21 Şubat 2024

Adan, Dünya Anadili Günü'nde mikronu kapatmıştı

MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş- Altın’ın mikrofonunu kapatmıştı.

Güneş-Altın’ın mikrofonunu iki kez kapatan MHP’li Adan, “Anayasamızın 3. maddesine göre Türk devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir, konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi halde iç tüzüğün 66. Maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor” demişti.

DEM Partili vekil ise Adan’a "O zaman AK Partili adaylarınıza söyleyin Mardin'de, Urfa'da, Diyarbakır'da, Kürtçe propaganda yapmasınlar" diyerek tepki göstermişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ayşegül doğan Kürtçe
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