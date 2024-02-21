MHP'li Adan, Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili vekilin mikrofonunu kapattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Başkanvekili Celal Adan, 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş- Altın’ın mikrofonunu kapattı.

Güneş-Altın’ın mikrofonunu iki kez kapatan MHP’li Adan, “Anayasamızın 3. maddesine göre Türk devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir, konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi halde iç tüzüğün 66. Maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor” diyerek konuşmasını böldü.

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Güneş-Altın, Adan’a “Siz Dünya Anadili Günü’nün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? O zaman AK Partili belediye başkan adaylarınıza söyleyin Mardin’de, Diyarbakır’da, Urfa’da Kürtçe propaganda yapmasınlar. İkiyüzlülüğünüzü bu şekilde ortaya çıkarmayın” diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasına Türkçe devam eden Güneş-Altın, “Dünya halklarının anadili gününü Kürtçe kutlayacağım, sözümü kesmeyin” dedi.

Adan, Kürtçe konuşması halinde konuşmasını keseceğini söyledi.

Konuşmasını Kürtçe sürdüren Güneş- Altın'ın mikrofonu bir kez daha kapatıldı. Bunun üzerine DEM Partili vekiller, Adan’ı oturdukları sıraların kapaklarına vurarak protesto etti.

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(RT)