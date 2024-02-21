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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 17:22
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 19:31
2 dk Okuma

MHP'li Adan, Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili vekilin mikrofonunu kapattı

MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEM Partili Beritan Güneş-Altın'ın Kürtçe konuşmasına izin vermeyip mikrofonunu kapattı. DEM Partili vekil, "O zaman AK Partili adaylarınıza söyleyin Mardin'de, Urfa'da, Diyarbakır'da, Kürtçe propaganda yapmasınlar" diyerek tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
MHP'li Adan, Meclis'te Kürtçe konuşan DEM Partili vekilin mikrofonunu kapattı
*Fotoğraf: DEM Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Başkanvekili Celal Adan, 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş- Altın’ın mikrofonunu kapattı.

Güneş-Altın’ın mikrofonunu iki kez kapatan MHP’li Adan, “Anayasamızın 3. maddesine göre Türk devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir, konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi halde iç tüzüğün 66. Maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor” diyerek konuşmasını böldü.

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Güneş-Altın, Adan’a “Siz Dünya Anadili Günü’nün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? O zaman AK Partili belediye başkan adaylarınıza söyleyin Mardin’de, Diyarbakır’da, Urfa’da Kürtçe propaganda yapmasınlar. İkiyüzlülüğünüzü bu şekilde ortaya çıkarmayın” diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasına Türkçe devam eden Güneş-Altın, “Dünya halklarının anadili gününü Kürtçe kutlayacağım, sözümü kesmeyin” dedi.

Adan, Kürtçe konuşması halinde konuşmasını keseceğini söyledi.

Konuşmasını Kürtçe sürdüren Güneş- Altın'ın mikrofonu bir kez daha kapatıldı. Bunun üzerine DEM Partili vekiller, Adan’ı oturdukları sıraların kapaklarına vurarak protesto etti.

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(RT)

Beritan Güneş Altın dem parti celal adan 21 Şubat Dünya Anadili Günü
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/haber/mhp-li-baskan-vekili-adan-genel-kurulda-lazca-konusan-chp-li-tahsin-ocakli-yi-da-susturdu-292205
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