MHP, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatlarını da feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının ardından Kütahya ve Eskişehir'de de il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

Fesih kararını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından duyurdu. Yalçın, yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.

Yalçın, "aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde" Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in atandığını duyurdu.

Eskişehir de feshedildi

Son olarak, MHP'nin Eskişehir İl Teşkilatı da feshedildi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul teşkilatı da feshedilmişti MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız partinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıklamıştı. Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti. Yıldız ise "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları,Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı. MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz'ın atandığı duyurulmuştu.

