MHP'den istifa eden vekillerle ilgili açıklama: Soruşturma söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde katıldığı Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Tunç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmalar yapıldığını söyledi.

“Bir hareket, fiil veya beyan, gerçek hayatta nasıl suç teşkil ediyorsa bunun sosyal medya yoluyla paylaşılmasının da suç teşkil ettiğini” belirten Tunç, şunları söyledi: "Soruşturma başlatmasına gerekçe gösterdiği paylaşımları kamuoyu, sizler, gazeteciler okuyorsunuz. Oradaki ifadeler, özellikle 'iktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına' yönelik ifadeler var. Yine FETÖ'den aldığı akılla 'ölülere bile oy kullandırıldığına' yönelik ifadeler var. 'Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiği ve bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir iç savaşa sürükleyeceğine' yönelik ifadeler var. Yani bunlar çok tehlikeli ve dolayısıyla yargının suç unsuru gördüğü ifadeler olarak değerlendirildi.”

"Yargımıza intikal etmiş bir soruşturma yok"

Tunç, MHP'den istifası istenen üç milletvekili hakkında adli soruşturma olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise, "MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Bey, bu konuda açıklama yaptı. Partilerinin yaptığı bir inceleme neticesinde böyle bir istifa kararı aldıklarını ifade etti. Dolayısıyla yargımıza intikal etmiş bu konuda bir adli soruşturma söz konusu değil” dedi.

Özer sorusu yanıt: Soruşturma var

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "sahte delil yerleştirildiğine" ilişkin iddiaların da sorulduğu Tunç, "Bu tür söylemler, sahte delil, bu yargıda mümkün olabilir mi? Yargımız böyle bir şeye tevessül edebilir mi? Bunlar tamamen dezenformasyondan ibaret şeyler. Burada yargımızın yürütmüş olduğu bir adli soruşturma var. Bu adli soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir” yanıtını verdi.

ABB ve İBB'ye: Suç varsa o zaman endişe etsinler

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin düzenlediği konserler ve sanatçılara yapılan ödemelerle ilgili soruşturma ve incelemeleri de hatırlatan Tunç, "Hiç kimse endişe etmesin. Yani kendisinin suçsuz olduğunu söyleyenler elbette yargı huzurunda kendilerini savunurlar. Eğer çekinecekleri bir şey varsa, işledikleri bir suç varsa o zaman endişe etsinler. Burada yargımızın devam ettirdiği soruşturma ve kovuşturmalar var. Hep beraber bunların sonucunu beklemek lazım” diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu hakkında fezleke Meclis'e geldi"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davayla ilgili soru üzerine Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu hakkında, milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlenerek Meclis'e gönderildiğini söyledi.

Bu fezlekelerin dokunulmazlık nedeniyle bekletildiğini ve yargılamanın mümkün olmadığını dile getiren Tunç, "Milletvekili süresi sona erdikten, yasama dokunulmazlığı ortadan kalktıktan sonra hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar tekrar gündeme gelmiş durumda" dedi.

(RT)