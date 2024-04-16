MHP, Başkanlık Divanı'nı belirledi: Kadın politikalarına erkek atadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK, arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı-belirlendi.

Dünkü toplantıda 4 isim değişti, 11 isim aynı kaldı. Yeni Başkanlık Divanı'nda sadece bir kadın yer aldı.

MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ın yerine ise bir erkek görevlendirildi. Yıllık, görevini Ahmet Selim Yurdakul’a devretti.

Başkanlık Divan’ında yer alan tek kadın da Zühal Topcu oldu. Topcu, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

MHP'nin 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısından oluşan yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,

Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı,

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu,

Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir,

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya,

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal,

Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz,

Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul,

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım,

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu,

Genel Sekreter İsmet Büyükataman,

Genel Sekreter Yardımcıları Vahit Kayırıcı ve Tamer Osmanağaoğlu.

(RT)