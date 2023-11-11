MHP AYM'yi hedef aldı: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay ile ilgili verdiği ihlal kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krize dair konuştu.

Dün (10 Kasım)TV100 canlı yayınına katılan Yönter, AYM’yi hedef aldı ve "Bu krizin sebebi Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır. Yasal ve anayasal dayanaklardan tamamen koparak zorlama bir hak ihlali kararı vermiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski açıklamalarını hatırlatan Yönter, "Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi'nden ibaret değil” diye devam etti:

"AYM can simidi oluyor"

AYM’nin hak ihlali kararlarını sıralayan Yönter, şöyle konuştu:

"Terörist Selahattin Demirtaş olur hak ihlali kararı verilir, Figen Yüksekdağ olur hak ihlali kararı verilir. Bunun sonu ne zaman gelecek? Uğur Dündar olur, Erdem Gül olur hak ihlali kararı verilir. Türkiye'nin karşısında kim varsa Anayasa Mahkemesi'ne gidince birdenbire hak ihlali ruhsatı alıyor. Milletin, şehidin hakkını ne yapacağız? Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, Anayasa Mahkemesi'ne giriyor. Anayasa Mahkemesi tarafından can simidi atılıyor. Olacak iş mi bu?

"AYM geleneği 2. Dünya Savaşından sonra çıktı"

Anayasa Mahkemesi geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. Bunun gerekli birçok nedeni vardı, dönem itibariyle. Fakat Anayasa Mahkemesi bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Aynı zamanda TBMM'nin üzerinde bir vesayet odağı gibi kendisini gösterdi. Yargısal aktivizm yaptı. Bu yargısal aktivizm çok tehlikeli. Biz Anayasa Mahkemesi'nin doğru bir karar vermediğine inanıyoruz.”

(RT)