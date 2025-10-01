MGK "süreci" yok saymayı sürdürüyor

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), salı akşam üzeri 17:00'de Beştepe'de başlayan toplantısı, 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklanan bildiri, önceki bildiri gibi "toplumsal barış ve demokrasi" sürecini görmezden geldi.

MGK'DE BAŞKA HAVA MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği web sayfasında açıklanan bildirinin birinci maddesi, PKK'nin kendisini fesh ettiği ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığına ilişkin devlet ve hükümet organlarının izlemesinde yaptığı açıklamalar ve uluslararası medyanın da yansıttığı "silah yakma" törenine karşın PKK'yi tehdit listesinin başına koyarken, PKK ile PYD ve YPG'yi aynı örgütsel bağlam içinde ve aynı "tehdit değerlendirmesi" kapsamında anmaya devam etti.

MGK, bildirisinin birinci maddesinde PKK'ye karşı "azim, kararlılık ve başarıyla faaliyetler yürütüldüğü"ne ilişkin şu iddialara yer verdi.

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Bildiri öte yandan 2. ve 3. Maddelerinde de Suriye'nin içişlerine ilişkin olarak görüş beyanında bulunmayı sürdürdü.

2. “Terörsüz Türkiye” istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır. 3. Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak’ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meseleler değerlendirilmiş; komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.

Sonraki maddelerde de hükümet uhdesinde bulunması gereken konularda görüş beyan ederek "uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunul[duğunu]" ileri sürdü.

MGK Kanunu ne diyor?

Milli Güvenlik Kurulu Kanunu'na göre, kurulun görevi: "[...] 2 nci maddede belirtilen millî güvenlik ve Devletin millî güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları al[mak] ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit e[tmek]; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildir[mek] ve kanunlarla verilen görevleri yerine getir[mek]"ten ibaret olduğu halde MGK Bildirisinde "uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunma" gibi kanunda sorumlu olduğu belirtilmeyen alanlara yönelik olarak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin politik görevlerin icrası konusunda kendisine "durumdan vazife çıkarttığı" gözlendi.

4. İsrail Yönetimi’nin Gazze’de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti hâline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir. 5. Millî davamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada’daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir. 6. Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirilerek, Türkiye’nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir. 7. Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci görüşülmüş; Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı mümkün kılarak, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak ulaştırma hattının önemi ve nihai barışın tesisi yönündeki irademiz vurgulanmıştır. 8. Bosna-Hersek’teki son gelişmeler ele alınmış; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine olan desteğimiz teyit edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

(AEK)