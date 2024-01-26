MGK, "proje terör örgütleri"ne meydan okudu

Milli Güvenlik Kurulu, Beştepe'de Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldiği 2024 yılı ilk toplantısı sonrasında yayımladığı bildiride "milli güvenlik bakımından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmelerin değerlendirildiği, 2024'te karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirlerin müzakere edildiği[ni]" duyurdu.

"Proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlar"

MGK, bir resmi bildirisinde ilk kez kullandığı terimle "proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlar"a meydan okudu. "Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır." uyarısında bulundu.

Irak ile terörle mücadele işbirliği

Bildiride "Komşumuz Irak ile artan temaslarımızın, terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda huzurun sağlanmasına yönelik gayretleri tahkim ettiği" ifade edildi. "Bölgemizdeki tüm ülkelerin refahını teminat altına alacak olan kalıcı barış ve istikrarın ancak terörden arındırılmış bir güvenlik ortamının tesis edilmesiyle mümkün olabileceği[nin] değerlendiril[diği]" bildirildi.

Uluslararası sistemi "ıslah" aciliyeti

MGK bildirisinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sürdürmesinin, bölgedeki barış ve güvenlik ortamıyla hassas dengelerin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasına ve çatışmaların yayılmasına sebep olacağı kaydedildi ve çözüm yolu olarak "uluslararası sistemin acilen ıslah edilmesi" gereği vurgulandı.

Bildiride, "Bir kez daha müşahede edildiği üzere, Gazze'de işlenen insanlık suçlarına engel olamayan mevcut uluslararası sistemin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm kurumları ve kurallarıyla hakkaniyeti esas alarak ıslah edilmesinin, küresel barış ve istikrarın sağlanması bakımından aciliyet arz ettiği belirtilmiştir. Türkiye'nin; Gazze'de akan kanın durdurulması, insani yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması, 1967 sınırları temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması ve uluslararası sistemin reforme edilmesiyle ilgili ısrarlı ve kararlı tutumunu sürdüreceği ifade edilmiştir." denildi.

Akdeniz ve Kızıldeniz'deki tehditler

"Filistin meselesinin yansımalarını da ihtiva eden [...] Libya, Somali ve Sudan'daki durum ile muhtemel gelişmeler[in] ele alındığı" ifade edilen MGK bildirisinde "Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleyerek mevcut meselelerin çözümüne yönelik çabalarını ilgili taraflarla temas halinde sürdüreceği" belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Toplantıda, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın acil bir ateşkes ve kalıcı barışın tesisiyle sona ermesinin önemine işaret edildiği"nin dile getirildiği bildiride, bu kapsamda gerçekleştirilen "gayretler"in "muhafaza edileceği" ifade edildi.

Bildirinin sonunda "uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlar"ın kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

(AEK)