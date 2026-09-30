TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.09.2026 09:53 30 Îlon 2026 09:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.09.2026 09:59 30 Îlon 2026 09:59
Xwendin Xwendin:  1 xulek

MGK îro dicive: Di rojevê de pêvajo, Ukrayna û Îran hene

Encûmena Ewlekariya Neteweyî (MGK) îro di serokatiya Serokkomar Erdoğan de li Beştepe dicive.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
MGK îro dicive: Di rojevê de pêvajo, Ukrayna û Îran hene
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Encûmena Ewlekariya Neteweyî (MGK) li Beştepe dê were kirin. Di civînê de pêvajo, şerê Ukrayna-Rûsya û muzakereyên di navbera DYA û Îranê de bên nirxandin.

Yek ji mijarên rojevê yên civînê jî tê payîn ku pêvajoya ku hikûmetê bi navê “Tirkiyeya Bê Teror” bi nav dike û gihiştiye qonaxekê, were nirxandin.

Qanûna ku di raya giştî de bi navê “qanûna çarçoveyê” tê zanîn û bi navê Qanûna Hêzkirina Yekîtiya Neteweyî û Hevgirtina Civakî hate amade kirin, di 18ê Tebaxê de di Rojnameya Fermî de hate weşandin.

MGK piştî weşandina vê qanûnê cara yekem dicive.

Ukrayna û Îran jî di rojevê de ne

Di civînê de şerê Ukrayna-Rûsya û ewlehiya rêwîtiya deryayî ya li Deryaya Reş jî dê bê nirxandin.

Herwiha, pêvajoya muzakereyên ku di navbera DYA û Îranê de didomin jî di nav mijarên din ên rojevê yên MGK de cih digire.

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
MGK pêvajo pêvajoya aştiyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê