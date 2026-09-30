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YT: Yayın Tarihi: 30.09.2026 08:42 30 Eylül 2026 08:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.09.2026 08:45 30 Eylül 2026 08:45
Okuma Okuma:  1 dakika

MGK bugün toplanıyor: Gündemde süreç, Ukrayna ve İran var

Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapacağı toplantıda, süreç ile Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD-İran müzakerelerinin ele alınması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MGK bugün toplanıyor: Gündemde süreç, Ukrayna ve İran var
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının gündemindeki başlıklardan birinin, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreçte gelinen aşama olması bekleniyor.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. MGK, yasanın yayımlanmasının ardından ilk kez toplanacak.

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Ukrayna ve İran da gündemde

Toplantıda ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile Karadeniz’de seyir güvenliğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler de MGK’nin gündemindeki diğer başlıklar arasında yer alıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MGK MGK toplantısı süreç ukrayna İran
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