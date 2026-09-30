MGK bugün toplanıyor: Gündemde süreç, Ukrayna ve İran var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının gündemindeki başlıklardan birinin, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreçte gelinen aşama olması bekleniyor.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. MGK, yasanın yayımlanmasının ardından ilk kez toplanacak.

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Ukrayna ve İran da gündemde

Toplantıda ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile Karadeniz’de seyir güvenliğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler de MGK’nin gündemindeki diğer başlıklar arasında yer alıyor.

(NÖ)