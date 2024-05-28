MGK bildirisi Kürt Sorunu'nda olası "oldu bittilere" dikkat çekti

Milli Güvenlik Kurulu aylık olağan toplantısı, Beştepe'de yapıldı. Toplantı sonrası yayımlanan 7 maddelik bildiride, rutin olarak "millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar" hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi.

Irakla ilişkiler güvenliğe bağlı

Bildiride ikinci sırada Irak'la işbirliğinin "güvenlik alanında kaydedilecek ilerlemelerle" bağlantılı olacağı tespitine yer verildi. Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Savunma ve Dışişleri Bakanları, Irak'ın PKK'yi "terör örgütü ilan etmesini" istemişlerdi. Irak "yasaklı" olarak söz etmekle birlikte PKK'yi "terör örgütü" olarak kategorize etmedi.

ABD'nin "oldu bittisi"ne izin yok

MGK bildirisinde dikkati çeken açıklamalar arasında 3. sırada Irak ve Suriye'de PKK faaliyetleri bağlamında yer verilen "ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye firsat verilmeyeceği" ifadesi vardı. Ancak, bildiri, "ABD'nin bölgede bir oldu bitti peşinde olduğu" imâsı içeren ifadeleri ne gibi bir gelişmeyle ilişkilendirdiğine ilişkin bir bilgiye yer vermedi.

Filistin'de "tarihin doğru

tarafında" duranlar

Bildirinin 4. Maddesi'nde İsrail'in Gazze'de süre giden "insanlığa karşı suçlar"a son vermesi için "dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamalar" eleştirildi. "Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliği" vurgulandı. "Tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu" dile getirildi.

Karadeniz'de "kıyıdaş" ülkelerle güvenlik

Bildirinin 5. Maddesinde Rusya'nın Ukrayna’daki ilerlemesi "insani durumun her geçen gün kötüleşmesi" ifadesiyle değerlendirildi. "Adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede tesisine ilişkin imkânlar"dan bahsedildi ve "kıyıdaş ülkeler -Romanya, Bulgaristan, Gürcistan- ile birlikte, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin tahkimine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemi" vurgulandı.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmeler"den söz edilen 6. Maddede "barışı sağlayacak bir anlaşma" temennisi dile getirildi.

Yapay Zekânın siber alanda imâ ettiği tehditler

Bildiride, Yapay Zekâ'nın peşi sıra sürüklediği "siber alanda oluşan tehditler" ile birlikte "insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna" dikkat çekildi. "Türkiye’nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine" işaret edildi.

(AEK)