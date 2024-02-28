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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 14:14
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Mezopotamya Sinema Kolektifinin programında kadın yönetmenlerin filmleri var

Mezopotamya Sinema Kolektifi Mart ayında kadın yönetmenlerin kadın mücadelesini anlatan filmlerini gösterecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mezopotamya Sinema Kolektifinin programında kadın yönetmenlerin filmleri var

Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin Mart ayı programı belli oldu. Kolektif Mart ayı programını 8 Mart kapsamında kadın yönetmenlerin kadın mücadelesini anlatan filmlere ayırdı. Mart ayı boyunca gösterilecek ilk film “Yıkılacak Duvarlar” olacak. İkinci film “Peki Şimdi”, son film ise “Toz Bezi” olacak. 

Filmler Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin Şişli Elmadağ’da bulunan merkezinde gösteriliyor. (FD)

Mezopotamya Sinema Kolektifi 8 Mart
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