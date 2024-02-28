Mezopotamya Sinema Kolektifinin programında kadın yönetmenlerin filmleri var
Mezopotamya Sinema Kolektifi Mart ayında kadın yönetmenlerin kadın mücadelesini anlatan filmlerini gösterecek.
Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin Mart ayı programı belli oldu. Kolektif Mart ayı programını 8 Mart kapsamında kadın yönetmenlerin kadın mücadelesini anlatan filmlere ayırdı. Mart ayı boyunca gösterilecek ilk film “Yıkılacak Duvarlar” olacak. İkinci film “Peki Şimdi”, son film ise “Toz Bezi” olacak.
Filmler Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin Şişli Elmadağ’da bulunan merkezinde gösteriliyor. (FD)