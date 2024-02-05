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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Şubat 2024 10:17
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2024 10:17
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Mezopotamya Sinema Kolektifi, film gösterimlerine başlıyor

Ücretsiz olarak gösterilecek filmlerden ilki yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Güney’in üstlendiği 1971 yapımı “Baba” filmi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mezopotamya Sinema Kolektifi, film gösterimlerine başlıyor

Mezopotamya Sinema Kolektifi, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan yenilenen sinema salonunda film gösterimlerine başlayacağını duyurdu.

Kolektif, ilk gösterimini 11 Şubat 2024’te yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Güney’in üstlendiği 1971 yapımı “Baba” filmi ile yapacak.

Program kapsamında 24 Şubat 2024’te ise Filistinli yönetmen ve senarist Hany Abu-Assad’ın çektiği "Omar" (2013) filmi gösterilecek.

Gösterimlerin tamamı ücretsiz.

Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin yenilenen sinema salonunun adresi: İnönü Mahallesi, Harbiye Çayırı Sokak, Kısmet İş Hanı, Kat:2, No:3, Şişli. (TY)

Mezopotamya Sinema Kolektifi Yılmaz Güney baba Filistin-İsrail Savaşı film gösterimleri
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