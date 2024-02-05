Mezopotamya Sinema Kolektifi, film gösterimlerine başlıyor

Mezopotamya Sinema Kolektifi, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan yenilenen sinema salonunda film gösterimlerine başlayacağını duyurdu.

Kolektif, ilk gösterimini 11 Şubat 2024’te yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Güney’in üstlendiği 1971 yapımı “Baba” filmi ile yapacak.

Program kapsamında 24 Şubat 2024’te ise Filistinli yönetmen ve senarist Hany Abu-Assad’ın çektiği "Omar" (2013) filmi gösterilecek.

Gösterimlerin tamamı ücretsiz.

Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin yenilenen sinema salonunun adresi: İnönü Mahallesi, Harbiye Çayırı Sokak, Kısmet İş Hanı, Kat:2, No:3, Şişli. (TY)