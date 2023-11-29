Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ilk genel kurulunu yaptı

Diyarbakır’da 7 Kasım’da kuruluşunu ilan eden Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MGK), ilk genel kurulunu dernek binasında gerçekleştirdi.

Çok sayıda gazeteci ve üyenin katıldığı Genel Kurul, 3 kişilik divan seçimiyle başladı. Kurulda ilk olarak divan üyesi gazeteci Berivan Altan konuştu.

Derneğin önemine değinen Altan, MKG’nin medyanın eril diline karşı yürütülen mücadelede önem taşıdığını belirterek, “Gurbetellilerden devralınan alınan kalem bugün Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ile sürdürülüyor” dedi.

Konuşmadan derneğin ilk yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine gazeteciler Sultan Mercen, Arjin Dilek Öncel, Safiye Alağaş, Pınar Ural ve Derya Ceylan seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeliklerine gazeteciler Ceylan Akbaşlı, Aysel Işık, Bahar Bal, Nurcan Yalçın, Derya Us, denetim kurulu asil üyeliklerine gazeteciler Aslı Erdem, Rozerin Gültekin, Solin Alphan ve denetim kurulu yedek üyeliklerine ise gazeteciler Berivan Kayı, Lorin Baran ve Gülçin Şanlı seçildi.

Seçimden sonra konuşan MKG kurucu üyesi Roza Metina “Umut ediyoruz bu kurul kadın gazetecilerin örgütlülüğünün daha büyümesi için bir adım olur. Eril dile ve eril zihniyete karşı yıllardır yürüttüğümüz mücadele büyüyecek. Özel savaş politikalarıyla yıllardır kadın gazetecilere, Özgür Basın’a sardırıyorlar. Umut ediyoruz bugün atılan adımlar tüm bunlara cevap olacak” dedi.

Kürt kadın gazeteciler örgütleniyor: MKG kuruldu

(HA)