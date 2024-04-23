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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 11:24
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 17:16
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Mezopotamya Ekspresi ilk seferini tamamladı

TCDD'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" ilk seferini tamamladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Mezopotamya Ekspresi ilk seferini tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak işletmeye alınan turistik trenlerin haziran ayının ortalarına kadar sefer düzenleyeceğini duyurmuştu. 

Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
12 Nisan 2024
Görseli Büyüt

Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a giden "Mezopotamya Ekspresi" ilk seferini tamamladı.

Görseli Büyüt

Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdikten sonra Diyarbakır'a ulaştı. 

Görseli Büyüt

Yeni turistik seferde oda fiyatları Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL oldu.

Görseli Büyüt

180 kişilik kapasiteli trenler, dokuz yataklı ve bir yemekli vagondan oluşuyor.

Görseli Büyüt

Trende, yataklı vagonda bir odada iki kişi seyahat edebilecek.

Görseli Büyüt

Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan Mezopotamya Ekspresi, 1051 kilometre yol katedecek.

Görseli Büyüt

Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da üç saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da dört saat, Kayseri'de üç saat turizm amaçlı durulacak.

(AD)

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