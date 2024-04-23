Mezopotamya Ekspresi ilk seferini tamamladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak işletmeye alınan turistik trenlerin haziran ayının ortalarına kadar sefer düzenleyeceğini duyurmuştu.
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a giden "Mezopotamya Ekspresi" ilk seferini tamamladı.
Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdikten sonra Diyarbakır'a ulaştı.
Yeni turistik seferde oda fiyatları Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL oldu.
180 kişilik kapasiteli trenler, dokuz yataklı ve bir yemekli vagondan oluşuyor.
Trende, yataklı vagonda bir odada iki kişi seyahat edebilecek.
Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan Mezopotamya Ekspresi, 1051 kilometre yol katedecek.
Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da üç saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da dört saat, Kayseri'de üç saat turizm amaçlı durulacak.
(AD)