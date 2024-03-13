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Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 09:50
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Mezopotamya Ajansı’na sansür

Ajansın internet sitesi Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişime engellendi. Gerekçe “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması”.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Mezopotamya Ajansı’na sansür

Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği, 12 Mart Dünya İnternet Sansürüyle Mücadele Günü’nde Mezopotamya Ajansı’nın yayın yaptığı mezopotamyaajansi35.com adresini sansürledi.

Hakimlik “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını” gerekçe göstererek adresi erişime engelledi.

Aynı alan adı daha önce de Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 21 Mayıs 2021 tarihli kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmişti.

Alan adını sansürlenmesi üzerine Mezopotamya Ajansı, mezopotamyaajansi.net adresinden yayın yapmaya başladı.

(HA)

mezopotamya ajansı sansür erişim engeli
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