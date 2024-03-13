Mezopotamya Ajansı’na sansür
Ajansın internet sitesi Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişime engellendi. Gerekçe “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması”.
Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği, 12 Mart Dünya İnternet Sansürüyle Mücadele Günü’nde Mezopotamya Ajansı’nın yayın yaptığı mezopotamyaajansi35.com adresini sansürledi.
Hakimlik “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını” gerekçe göstererek adresi erişime engelledi.
Aynı alan adı daha önce de Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 21 Mayıs 2021 tarihli kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmişti.
Alan adını sansürlenmesi üzerine Mezopotamya Ajansı, mezopotamyaajansi.net adresinden yayın yapmaya başladı.
(HA)
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