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Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 09:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 10:08
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Mezopotamya Ajansı’na erişim engeli kararı

MA, ‘mezopotamyaajansi38.com’ adresi üzerinden yayınına devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mezopotamya Ajansı’na erişim engeli kararı

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) internet sitesi ‘mezopotamyaajansi.net’ dün (25 Temmuz) erişime engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ‘Site Bilgileri Sorgu Sayfası’ndan yapılan aramada, “mezopotamyaajansi.net, 25/07/2024 tarihli ve 2024/1163 D. İş sayılı Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” kararı görüldü.

MA, ‘mezopotamyaajansi38.com’ adresi üzerinden yayınına devam ettiğini açıkladı.

(VC)

mezopotamya ajansı kürt basını erişim engeli
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