Mezopotamya Ajansı’na erişim engeli kararı
MA, ‘mezopotamyaajansi38.com’ adresi üzerinden yayınına devam ediyor.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) internet sitesi ‘mezopotamyaajansi.net’ dün (25 Temmuz) erişime engellendi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ‘Site Bilgileri Sorgu Sayfası’ndan yapılan aramada, “mezopotamyaajansi.net, 25/07/2024 tarihli ve 2024/1163 D. İş sayılı Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” kararı görüldü.
MA, ‘mezopotamyaajansi38.com’ adresi üzerinden yayınına devam ettiğini açıkladı.
(VC)
ilgili haberler
ilgili haberler