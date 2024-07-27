Mezopotamya Ajansı’na erişim engeli kararı

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) internet sitesi ‘mezopotamyaajansi.net’ dün (25 Temmuz) erişime engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ‘Site Bilgileri Sorgu Sayfası’ndan yapılan aramada, “mezopotamyaajansi.net, 25/07/2024 tarihli ve 2024/1163 D. İş sayılı Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” kararı görüldü.

MA, ‘mezopotamyaajansi38.com’ adresi üzerinden yayınına devam ettiğini açıkladı.

(VC)