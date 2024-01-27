Mezopotamya Ajansı muhabiri Mahmut Altıntaş gözaltına alındı
Altıntaş'ın, Adıyaman'da habere gittiği esnada gözaltına alındığı bildirildi.
Mezopotamya Ajansı (MA), muhabirleri Mahmut Altıntaş'ın, Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de habere gittiği esnada bindiği aracın polisler tarafından durdurulduğunu belirtti.
Altıntaş'ın, hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten MA, "Altıntaş'ın yanında bulunan kişilere gözaltı gerekçesine dair bir bilgi verilmedi" dedi.
(VC)
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