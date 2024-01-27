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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 10:03
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 10:18
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Mezopotamya Ajansı muhabiri Mahmut Altıntaş gözaltına alındı

Altıntaş'ın, Adıyaman'da habere gittiği esnada gözaltına alındığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mezopotamya Ajansı muhabiri Mahmut Altıntaş gözaltına alındı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı (MA), muhabirleri Mahmut Altıntaş'ın, Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de habere gittiği esnada bindiği aracın polisler tarafından durdurulduğunu belirtti.

Altıntaş'ın, hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten MA, "Altıntaş'ın yanında bulunan kişilere gözaltı gerekçesine dair bir bilgi verilmedi" dedi.

(VC)

mezopotamya ajansı Mahmut Altıntaş adıyaman
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