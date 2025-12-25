Mezlûm Ebdî: Em û Şamê ji bo entegrasyonê gihîştin têgihiştineke hevpar

Mazlûm Ebdî bi rêya telekonferansê tev li civîna Desteya Şêwirmendiyê ya piştevaniya Komîteya Gotûbêjkirinê li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bû.
Fermandarê Giştî yê HSDyê Mezlûm Ebdî ji bo şirovekirina rewşa herî dawiyê û Peymana 10ê Adarê got HSD û desthilatdarên Şamê gihiştine lihevfêmkirinê.
‘Hin mijar hene gere bên çareserkirin’
Mazlûm Ebdî da zanîn, hin mijar hene ku pêwistiya wan bi çareseriyê heye û li gorî nêrîna Ebdî, çareseriya siyasî divê bi rêya pergala nenavendî bibe. Fermandarê Giştî yê HSDyê teqez kir ku di navbera wan û Şamê de nêrînên hevpar hene û ew hêvî dikin ku di demên bê de bigihin lihevkirinên dawiyê.
Tê payîn berî sersalê bê ragihandin
Li aliyê din, Kanaleke nêzî hikûmeta demkî ya Sûriyeyê ragihand, biryarê beriya serê salê bi çavdêriya Amerîkayê, lihevkirina leşkerî ya navbera HSD û hikûmeta Şamê bê ragihandin û hêzên HSDyê tevlî her du Wezaretên navxwe û parastinê bên kirin.
Çavkaniyekê ji kanala Sûriyeyê ya nêzî Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê ragihand, Rêveberiya Washingtonê zextê li ser her du aliyên HSD û Şamê dike ji bo ku heta dawiya îsal, lihevkirina leşkerî di navbera xwe de îmze bikin, li gorî wê çavkaniyê, tê payîn ew lihevkirin di rojên navbera 27 heta 30ê vê mehê de li bajarê Şamê bê ragihandin.
Çavkaniyê ji kanala Sûriyeyê re diyar kir, li gorî wê lihevkirina leşkerî, hêzên HSDyê û hêzen Ewlekariya Hundirîn ku hejmara wan 90 hezar kes in dê tev li Wezaretên Parastinê û Navxwe yên Sûriyeyê bibin, her wiha dê sê Yekîneyên leşkerî yên Wezareta Parastinê ji bo HSDyê li parêzgehên Reqa, Dêra Zor û Hesekê bên destnîşankirin.
‘Gotûbêj berdewam dikin’
Her li gorî wê çavkaniyê, niha gotûbêjên navbera HSD û hikûmeta Şamê berdewam dikin û nakokiyên wan li ser hejmarek xalan heye ku pêk tên ji derbazbûna hêzên Sûriyê bo nava navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê, destnîşankirina erkên bilind di nava herdu wezaretên Navxwe û Berevaniyê de, destnîşankirina çewaniya biryardanên leşkerî û kargêrî ji aliyê yekîneyên HSDê û parvekirina erk û desthilatan di navbera HSD û wezaretên Navxwe û Berevaniyê de.
*Çavkanî: Ajansa Welat, MA,ANHA