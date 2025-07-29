Mezitli Kaymakamı'nın oğlu, tartıştığı çocukları karakolda polis gözetiminde dövdü mü?

Mersin'in Mezitli ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü ilçe kaymakamının 20 yaşındaki oğlu K. G. ile yaşadıkları sözlü tartışmanın ardından ailelerince Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürülen 12-13 yaşlarındaki beş çocuğun şikayetçi olmaları üzerine karakola gelen K.G.'nin polislerin gözü önünde çocuklara şiddet uygulaması konusunda Mersin Valiliğince soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayın ardından Halk TV'nin haberinde çocukların, gördükleri şiddetten dolayı hastaneye sevk edildikleri bildirilmişti.

"Şiddet gören çocuklardan biri aldığı darbeler sonucu hastaneye sevk edildi. İlk muayenede kaburgalarında iki noktada kırık tespit edildi. Başka bir çocuk ise yüzüne atılan tokat nedeniyle hastaneye başvurdu. Sol yanağında şişlik ve kızarıklık oluşan çocuğa darp raporu verileceği bildirildi. Diğer iki çocuğun da sağlık kuruluşlarından darp raporu aldığı öğrenildi. 12 yaşındaki çocuk bir gece gözaltında tutuldu Olayın bir diğer tartışmalı yönü ise yaşı henüz 12’yi doldurmamış bir çocuğun gözaltında tutulması oldu. Ailesiyle birlikte karakola giden çocuk, 27 Temmuz öğle saatlerinden 28 Temmuz sabahına kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubede gözaltında kaldı. İfade alınmadı, saatlerce bekletildiler 28 Temmuz sabahı saat 09.00 civarında çocuklar adliyeye getirildi. İki çocuk için zorunlu müdafi görevlendirildi. Gözaltında tutulan çocuk da polis eşliğinde adliyeye getirildi. Ancak iddialara göre öğle saatlerine kadar hiçbir şekilde ifade alma aşamasına geçilmedi ve çocuklar vekilleriyle birlikte uzun süre adliyede bekletildi. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olaya müdahil oldu. Ailelerin şikayeti işleme koyulmazken avukatların karakolda bekleyişinin sürdüğü ifade edildi.

Mersin Barosu gelişmeleri izliyor

Ailelerin yakınmaları ve verdikleri bilgiler, Mersin yerel basınında yaygın olarak paylaşıldı. Mersin Barosu da olaylla ilgili olarak "çocukların üstün yararı açısından" süreci takipte olduklarını açıkladı.

ÇOCUKLARIMIZIN ÜSTÜN YARARI İÇİN HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ.👇 pic.twitter.com/kqBmHiAYxE — Mersin Barosu (@MersinBarosu) July 29, 2025

Mersin Valiliğinin açıklaması

Mersin Valiliği, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç ve oğlu K.G. tarafından 5 çocuğa ilçe emniyet müdürlüğü binasında fiziki şiddet uygulandığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada "olay[da] 26 Temmuz'da yaya şekilde evine giden K.G'nin kendisini bıçakla kovaladıklarını beyan ettiği 5-6 kişiden şikayetçi olduğu" kaydedildi.

Valilik açıklamasında olayı şikayetçi K. G.'nin anlatımına dayandırarak şu şekilde aktardı:

"Olaya karıştıkları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheliler, 18 yaşından küçük olmaları üzerine işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Büro Amirliğine teslim edilmiştir. "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Yakalanan 5 suça sürüklenen çocuğun 2'sinin aynı mahallede 17 Temmuz'da gerçekleşen başka bir bıçaklı saldırı olayının şüphelileri oldukları ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiği tespit edilmiştir. Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın soru önergesi

İddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, DEM Parti Mersin Milletvekili Avukat Ali Bozan olayı çocuklar, aileleri ve görgü tanıklarının alatımına dayanarak şöyle özetledi:

“26 Temmuz Cumartesi günü Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç’in 20 yaşındaki oğlu ile yaşları 12-13 yaşlarındaki beş çocuk arasındaki sözlü tartışmanın ertesinde, ailelerin çocuklarını Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne götürdüğü ve orada Kaymakam Turgay Gülenç’in, korumaları ve oğlu ile birlikte polislerin gözü önünde çocuklara fiziki şiddet uyguladığı iddiaları kamuoyu vicdanını rahatsız edecek düzeye ulaşmıştır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, karakolda yaşanan şiddette dört çocuğun aldığı darbelerle hastaneye sevk edildiği ve darp raporu aldıkları, 12 yaşındaki bir çocuğun da ifadesi alınmadan gece boyunca karakolda gözaltında tutulduğu bilgisini aldık."

Ali Bozan bu bilgilere ulaştıktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlamasını istediği bir yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına verdi.

Bozan'ın önergesinde Bakan Yerlikaya'ya şu sorular yöneltildi:

▶ Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde 5 çocuğa yönelik Kaymakam ve oğlunun fiziki şiddetine dair başlatılan bir soruşturma var mıdır? Soruşturma ne aşamadadır? ▶ Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne kaymakam ile birlikte gelen kişiler kimdir? Bu kişilerin kimliklerinin tespiti için herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Karakola ait kamera kayıtları muhafaza altına alınmış mıdır ? ▶ Bir ilçe kaymakamı, ilçe emniyet müdürlüğünde akıllara durgunluk veren söz konusu fiziki şiddeti nasıl gerçekleştirebilmektedir? İlçe emniyet müdürü ve olay anında hazır bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı mı? Soruşturma ne aşamadadır? ▶ Fiziksel şiddete uğrayan çocuklara ait hastane darp raporu olduğu belirtilmektedir. Bu raporlar elinizde mevcut mudur? Yaşları 12-13 arasında değişen 5 çocuğun aileleri ile söz konusu olaya dair bir görüşme yaptınız mı? ▶ 12 yaşında bir çocuğun gece boyunca karakolda gözaltında tutulduğu ardından adli kontrolle serbest bırakıldığı bilgisi doğru mudur? Eğer doğruysa kaymakam ve oğlu tarafından şiddete uğrayan 12 yaşındaki bir çocuğun gece boyunca gözaltında tutulması hangi gerekçelerle yapılmıştır? ▶ Fiziksel şiddet mağduru çocukların mağdur sıfatıyla re’sen ifadeleri alınması gerekirken Mersin Adliyesi’nde avukatları ile birlikte saatlerce bekletilme gerekçeleri nelerdir? Mağdur çocuklar ve aileleri şikayetçi olmamaları için baskı altına alınmış mıdır?

(AEK)