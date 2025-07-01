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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 08:55
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 08:57
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Mevcut binalarda yangın güvenliği tedbirlerine ek süre: Son tarih 31 Aralık 2025

Yeni madde, yangın güvenliği için gerekli olan malzeme temini gibi zaman alan eksikliklerin tamamlanabilmesi amacıyla bina sahipleri, yöneticileri ve kurum amirlerine ek süre tanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mevcut binalarda yangın güvenliği tedbirlerine ek süre: Son tarih 31 Aralık 2025

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, mevcut binalarda yangına karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerinin uygulanma süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında yönetmeliğe Geçici Madde 4 eklendi.

Yeni madde, yangın güvenliği için gerekli olan malzeme temini gibi zaman alan eksikliklerin tamamlanabilmesi amacıyla bina sahipleri, yöneticileri ve kurum amirlerine ek süre tanıyor.

Daha önce yürürlükte olan Geçici Madde 3, bu tür önlemlerin 31 Aralık 2023'e kadar tamamlanmasını şart koşuyordu. Ancak malzeme temininde yaşanan gecikmeler nedeniyle yeni düzenlemeyle bu süre iki yıl daha uzatılmış oldu.

Yeni düzenlemeye göre, verilen sürenin sonunda ruhsat vermeye yetkili idareler, binalarda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını denetleyecek.

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(EMK)

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