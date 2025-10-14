“Mêvan û Mazûvan” şarkısı Grammy Ödülleri’ne aday adayı

Ruken Yılmaz’ın “Mêvan û Mazûvan” (Misafir ve Ev Sahibi) adlı eseri, 68. Grammy Ödülleri kapsamında “En İyi Küresel Müzik Performansı (Best Global Music Performance)” kategorisinde değerlendirilmek üzere aday adayı olarak kabul edildi.

Yılmaz bu gelişmenin Kürt müziği açısından kültürel karşılığını ve ne anlama geldiğini bianet’e anlattı.

“Kürt kültürünün dünya sahnesinde yer alması, yereli aşıp evrenselleşmesi Kürt kültürünün tanınırlığı açısından önemli adımlardan bir tanesi ve çok kıymetli. Ama burada benim asıl önemsediğim nokta; artık her şeyin dijital dünyada varolduğu bu çağda Kürtçe bir şarkının Grammy’nin aday listesinde yer alması Kürt müziğinde bir dönüm noktası olabilir.”

Dijital platformlarda Kürtçe müziğin resmi bir tanınırlığı olamadığına dikkat çeken Yılmaz, “Bizler albümlerimizi, teklilerimizi dijital platformlara yüklerken Kürtçe dil seçeneği olmadığından kaynaklı müziklerimizi başka bir dil üzerinden yüklemek zorunda kalıyoruz ve bu da dünya listelerinde Kürtçe müzik kategorisi gibi bir kategorinin olmasının önünde büyük engellerden biri oluyor.” dedi.

Grammy ödüllerinde değerlendirmeye girmenin önemli bir görünürlük sağladığını belirten Yılmaz bunun devamında dijital platformlarda Kürtçe’nin dil seçeneği dahi olabileceğine işaret etti.

Kürt bir müzisyenin şu ana kadar herhangi bir kategoride Grammy’de adaylılığının olmadığını belirten Yılmaz “Teklimiz ‘Mêvan û Mazûvan’ aday listesinde yer alırsa Kürtçe müzik için bir ilk olacak.” ifadelerini kullandı.

Değerlendirme sürecinin gizli ilerleyen bir süreç olduğunu da söyleyen Yılmaz “Grammy aday listeleri 7 Kasım’da açıklanacak ve bizim için asıl önemli olan tam da o aşama olacak. Ondan sonra ki süreç de kırmızı halı.” dedi.

Grammy ödülleri hakkında Kısaca Grammy olarak bilinen Grammy Ödülleri, Kayıt Akademisi tarafından müzik sektöründeki üstün başarıları onurlandırmak amacıyla veriliyor. Altın kaplama gramofon heykelciğiyle sembolleşen ödül, Amerikan müzik endüstrisinde büyük prestije sahip. 1957 yılından bu yana düzenlenen tören, her yıl dünyanın önde gelen sanatçılarının katılımıyla gerçekleşiyor.

