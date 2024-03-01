ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 21:09
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 22:23
1 dk Okuma

İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI

Metropoll Şubat anketi: İmamoğlu: Yüzde 43,5, Kurum: Yüzde 40,2

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın açıkladığı Metropoll Araştırma şirketinin Şubat "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürmeye devam ederken Murat Kurum'un oyları yükselse de öne geçmesine yetmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metropoll Şubat anketi: İmamoğlu: Yüzde 43,5, Kurum: Yüzde 40,2
Kurum ve İmamoğlu, Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’nda, Şubat 2020/facebook.com/imamogluekrem/

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Özer Sencar'ın MetroPoll'ünün henüz yayınlamamış "Türkiye'nin Nabzı" Şubat araştırmasında 31 Mart'ta kime oy verecekleri sorulan İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na yöneldiklerini açıkladı

İmamoğlu önde 

Saymaz'ın aktardığına göre  kararsızlar dağıtılmadan ham tablo şöyle: 

Aday Parti

 Yüzde
Ekrem İmamoğlu CHP 34,7
Murat Kurum AKP  32,1
Meral Danış Beştaş DEM Parti   4,9
Buğra Kavuncu İYİ Parti   2,5
Azmi Karamahmutoğlu  ZP   2.0
Mehmet Altınöz SP   1,8
     

Saymaz, kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 43,5, Kurum'un oy oranınınsa yüzde 40,2 olarak belirdiğini aktarıyor. Bu durumda DEM Parti adayı Beştaş'ın oy oranı yüzde 6,1 İYİ Parti adayı Kavuncu'nun yüzde 3,1, Zafer Partisili Karamahmutoğlu'nun yüzde 2,5 ve SP adayı Altınöz'ün de yüzde 2,3 olarak hesaplanıyor. 

Metropoll Ocak araştırmasında da kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41,6, Kurum'unki yüzde 38,0 olarak belirmiş, henüz adaylarını saptamamış olan DEM Parti'nin oyu yüzde 5,6, İYİ Parti'nin oyu 2,9 olarak öngörülmüştü. 

Şubat araştırmasında belirsizliklerin nispeten dağıldığı CHP ve AKP adayı başta olmak üzere bütün önde gelen adayların oylarını yükselttikleri ancak Kurum'un hala İmamoğlu'nun gerisinden gelmeyi sürdürdüğü görülüyor. 

Saymaz anket sonuçlarına ilişkin diğer yorum ve bilgiler arasında Ankara'da AKP adayının  Mansur Yavaş karşısında kazanma iddiasının kalmadığını, bütün gücüyle İstanbul seçimine asılacağını da aktarıyor.
(AEK)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu murat kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 Mart Yerel Seçimler
ilgili haberler
2023 SEÇİMLERİNİ BİLEN ANKET FİRMASI
"İstanbul'da İmamoğlu önde: Yüzde 42,5; Kurum arkada: Yüzde 37"
27 Şubat 2024
/haber/istanbul-da-imamoglu-onde-yuzde-42-5-kurum-arkada-yuzde-37-292436
Bayrakçı: İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark yüzde 1'in altında
22 Şubat 2024
/haber/bayrakci-imamoglu-ile-kurum-arasindaki-fark-yuzde-1-in-altinda-292253
SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı: Kurum ve İmamoğlu başa baş gidiyor
8 Şubat 2024
/haber/sonar-in-kurucusu-hakan-bayrakci-kurum-ve-imamoglu-basa-bas-gidiyor-291612
DEM PARTİ'NİN 31 MART SİYASETİ TARTIŞMASI
Sırrı Sakık: "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil"
5 Şubat 2024
/haber/sirri-sakik-imamoglu-nun-kaybetmesi-bizim-sorunumuz-degil-291444
YÖNEYLEM-YEREL SEÇİM 2024
AKP adayı sonrası ilk anket: Murat Kurum, İmamoğlu'nun çok gerisinde
11 Ocak 2024
/haber/akp-adayi-sonrasi-ilk-anket-murat-kurum-imamoglu-nun-cok-gerisinde-290419
ilgili haberler
2023 SEÇİMLERİNİ BİLEN ANKET FİRMASI
"İstanbul'da İmamoğlu önde: Yüzde 42,5; Kurum arkada: Yüzde 37"
27 Şubat 2024
/haber/istanbul-da-imamoglu-onde-yuzde-42-5-kurum-arkada-yuzde-37-292436
Bayrakçı: İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark yüzde 1'in altında
22 Şubat 2024
/haber/bayrakci-imamoglu-ile-kurum-arasindaki-fark-yuzde-1-in-altinda-292253
SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı: Kurum ve İmamoğlu başa baş gidiyor
8 Şubat 2024
/haber/sonar-in-kurucusu-hakan-bayrakci-kurum-ve-imamoglu-basa-bas-gidiyor-291612
DEM PARTİ'NİN 31 MART SİYASETİ TARTIŞMASI
Sırrı Sakık: "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil"
5 Şubat 2024
/haber/sirri-sakik-imamoglu-nun-kaybetmesi-bizim-sorunumuz-degil-291444
YÖNEYLEM-YEREL SEÇİM 2024
AKP adayı sonrası ilk anket: Murat Kurum, İmamoğlu'nun çok gerisinde
11 Ocak 2024
/haber/akp-adayi-sonrasi-ilk-anket-murat-kurum-imamoglu-nun-cok-gerisinde-290419
Sayfa Başına Git