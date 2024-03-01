Metropoll Şubat anketi: İmamoğlu: Yüzde 43,5, Kurum: Yüzde 40,2

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Özer Sencar'ın MetroPoll'ünün henüz yayınlamamış "Türkiye'nin Nabzı" Şubat araştırmasında 31 Mart'ta kime oy verecekleri sorulan İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na yöneldiklerini açıkladı.

İmamoğlu önde

Saymaz'ın aktardığına göre kararsızlar dağıtılmadan ham tablo şöyle:

Aday Parti



Yüzde Ekrem İmamoğlu CHP 34,7 Murat Kurum AKP 32,1 Meral Danış Beştaş DEM Parti 4,9 Buğra Kavuncu İYİ Parti 2,5 Azmi Karamahmutoğlu ZP 2.0 Mehmet Altınöz SP 1,8

Saymaz, kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 43,5, Kurum'un oy oranınınsa yüzde 40,2 olarak belirdiğini aktarıyor. Bu durumda DEM Parti adayı Beştaş'ın oy oranı yüzde 6,1 İYİ Parti adayı Kavuncu'nun yüzde 3,1, Zafer Partisili Karamahmutoğlu'nun yüzde 2,5 ve SP adayı Altınöz'ün de yüzde 2,3 olarak hesaplanıyor.

Metropoll Ocak araştırmasında da kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41,6, Kurum'unki yüzde 38,0 olarak belirmiş, henüz adaylarını saptamamış olan DEM Parti'nin oyu yüzde 5,6, İYİ Parti'nin oyu 2,9 olarak öngörülmüştü.

Şubat araştırmasında belirsizliklerin nispeten dağıldığı CHP ve AKP adayı başta olmak üzere bütün önde gelen adayların oylarını yükselttikleri ancak Kurum'un hala İmamoğlu'nun gerisinden gelmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Saymaz anket sonuçlarına ilişkin diğer yorum ve bilgiler arasında Ankara'da AKP adayının Mansur Yavaş karşısında kazanma iddiasının kalmadığını, bütün gücüyle İstanbul seçimine asılacağını da aktarıyor.

(AEK)