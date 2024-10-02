Metropoll: Seçmenin yüzde 72'si Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor

Metropoll Araştırma Şirketi, eylül ayı araştırmasından Türkiye’de muhalefet boşluğuyla ilişkili kısmını paylaştı.
Araştırmaya katılanların yüzde 72’si "Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna “evet” yanıtını verdi.
Yüzde 23,1’i “hayır” yanıtını verirken; 4,9’u “fikrim yok” dedi.
“Evet” diyenlerin önemli bir kısmını CHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmenleri oluşturdu.
DEM Partililerin yüzde 81.4'ü, CHP'lilerin de yüzde 75'i bu soruya 'evet' cevabını verdi.
İYİ Partililerin de yüzde 75'i “muhalefet boşluğu” olduğunu düşündüğünü söyledi.
Muhalefet boşluğu olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 23.1 olarak ölçüldü.
AKP’lilerin yüzde 26.2'si, MHP’lilerin yüzde 26'sı, İYİ Partililerin yüzde 23.9'u, DEM Partililerin yüzde 14'ü, CHP’lilerin ise yüzde 25’i "muhalefet boşluğu" olmadığını ifade etti.
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(RT)