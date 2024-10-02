Metropoll: Seçmenin yüzde 72'si Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor

Metropoll Araştırma seçmene, "Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. Seçmenin yüzde 72'si 'evet' yanıtını verdi.