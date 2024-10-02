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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 13:36
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Metropoll: Seçmenin yüzde 72'si Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor

Metropoll Araştırma seçmene, "Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. Seçmenin yüzde 72'si 'evet' yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Metropoll: Seçmenin yüzde 72'si Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor
*Fotoğraf: AA

Metropoll Araştırma Şirketi, eylül ayı araştırmasından Türkiye’de muhalefet boşluğuyla ilişkili kısmını paylaştı.

Araştırmaya katılanların yüzde 72’si "Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna “evet” yanıtını verdi.

Yüzde 23,1’i “hayır” yanıtını verirken; 4,9’u “fikrim yok” dedi.

“Evet” diyenlerin önemli bir kısmını CHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmenleri oluşturdu.

DEM Partililerin yüzde 81.4'ü, CHP'lilerin de yüzde 75'i bu soruya 'evet' cevabını verdi.

İYİ Partililerin de yüzde 75'i “muhalefet boşluğu” olduğunu düşündüğünü söyledi.

Muhalefet boşluğu olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 23.1 olarak ölçüldü.

AKP’lilerin yüzde 26.2'si, MHP’lilerin yüzde 26'sı, İYİ Partililerin yüzde 23.9'u, DEM Partililerin yüzde 14'ü, CHP’lilerin ise yüzde 25’i "muhalefet boşluğu" olmadığını ifade etti.

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(RT)

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