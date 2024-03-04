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Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 21:52
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 11:59
2 dk Okuma

31 MART'A BİR AY KALA GENEL SEÇİM OLSA

Metropoll: "İstanbul'da AKP, İYİ Parti, TİP geriliyor; CHP, DEM Parti, YRP ilerliyor"

23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimlerini gerçeğe en yakın düzeyde öngören araştırma şirketi Metropoll'ün "bu pazar bir genel seçim olsa" anketi, AKP'nin istanbul'da gerilemekte CHP ve DEM Parti'nin ilerlemekte olduklarını gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metropoll: "İstanbul'da AKP, İYİ Parti, TİP geriliyor; CHP, DEM Parti, YRP ilerliyor"
"Türkiye'nin Nabzı"/Metropoll

Özer Sencar'ın Metropoll kamuoyu araştırma şirketinin 21-22 Şubat günlerinde "bu pazar bir seçim olsa" kime oy verecekleri sorusunu yönelttiği İstanbullu seçmenlerin verdikleri yanıtlar 14 Mayıs 2023 genel seçimlerindeki tablonun değiştiğini gösterdi.

Metropoll'ün yoklaması, "Cumhur İttifakı"nın büyük ortağı AKP'nin, "Millet İttifakı" küçük ortağı İYİ Parti'nin ve "Emek ve Özgürlük İttifakı" küçük ortağı TİP'in gerilediklerini, "Cumhur İttifakı" küçük ortağı MHP'nin, "Millet İttifakı" büyük ortağı CHP'nin ve "Emek ve Özgürlük İttifakı" büyük ortağı Dem Parti'nin ilerlediklerini ortaya çıkardı.  

Yükselenler ve düşenler

Buna göre "bu pazar seçim olsa" kararsızlar ve protesto oyları dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyu yüzde 35,73'ten yüzde 33,1'e düşerken CHP'nin oyu yüzde 28,51'den yüzde 31'e, DEM Parti'nin oyu yüzde 8,18'den yüzde 9,1'e, MHP'nin oyu 6,07'den 6,5'e Yeniden Refah Partisi'nin oyu 3,32'den 4,6'ya yükseliyor. Öte yandan İYİ Parti'nin oyu 8,23'ten 6,3'e, TİP'in oyu 4,11'den 1,9'a düşüyor. 

Metropoll geçtiğimiz hafta sonu Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haber verdiği Metropoll İstanbul yerel seçim anketini de kendi sosylal medya hesabından yayımladı. Buna göre de şubat sonu itibariyla İmamoğlu'nun desteği yüzde 43,5 iken Kurum yüzde 40,2 ile geriden geliyordu. 

Metropoll şubat anketi: İmamoğlu yüzde 43,5, Kurum yüzde 40,2
Metropoll şubat anketi: İmamoğlu yüzde 43,5, Kurum yüzde 40,2
1 Mart 2024

Metropoll İstanbul yerel seçim anketine göreyse İmamoğlu ve Kurum dışındaki bütün diğer partilerin İstanbul BB Başkan adaylarının partilerinin oy oranlarının gerisinde kaldığı görülüyordu. 

14 Mayıs seçimleri karşısında araştırma şirketleri

Metropoll araştırmanın bu vesileyle yeniden yayımladığı bir araştırmada tekrarlanan 23 Haziran 2019 İstanbul BB Başkanlığı seçimlerinde önde gelen araştırma şirketlerinin öngörüleri ve seçim sonuçları arasındaki yakınsama düzeyi aşağıdaki gibi sıralanıyor: 

 (AEK)

metropoll araştırma istanbul büyükşehir belediye başkan adayları seçim anketleri CHP AKP dem parti
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/haber/akp-nin-kurulusundan-bu-yana-istanbul-da-yerel-secimler-206661
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