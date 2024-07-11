Metropoll araştırması: CHP birinci, AKP ikinci parti

Metropoll'ün Nisan, Mayıs ve Haziran, "Türkiye'nin Nabzı" anketlerinin karşılaştırılması CHP'nin AKP karşısında küçük farkla birinci parti konumunu korumakla birlikte Haziran'da nispeten gerilediğini, AKP'nin ise 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim sonuçlarına yaklaşmaya başladığını gösteriyor.

"Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlara göre, Kararsız, Cevapsız ve Protesto oyların oransal olarak dağıtılmasından sonra AKP, Nisan ve Mayıs'a oranla desteğini yükselterek yüzde 32,4'e ulaşırken CHP gerileyerek yüzde 32,8'e iniyor.

14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçlarına göre, AKP Haziran 2024 itibariyle yüzde 3'e yakın, MHP yüzde 3'ten fazla oy yitirirken muhalefet partileri oylarını yükseltiyor: CHP oylarını yüzde 25,41'den yüzde 32,8'e, DEM Parti yüzde 8,79'dan yüzde 10,5'e, Yeniden Refah yüzde 2,86'dan yüzde 4,5'e çıkartıyor.

Özer Sencar'ın yorumu

Metropoll Araştırma'nın sahibi ve yöneticisi Prof. Özer Sencar, 5 Temmuz'da sosyal medya platformu "X" hesabından yayımladığı yorumlarda, Erdoğan'ın merkezi hükümet gücünü kullanarak CHP'nin kazanmasına izin verdiği büyükşehir belediyelerini finansal olarak zayıflatmaya ve daha sonra çökertmeye girişeceğini ileri sürdü.

Sencar'ın yorumları şöyle:

Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarının çok yanlış olduğunu düşünmüş ve ifade etmiştim. Böyle büyük bir hatayı O’nun ustalık ve siyasal zekasına yakıştıramamıştım. Anlaşılan Erdoğan CHP’yi en güçlü olduğunu alandan, belediyeler üzerinden vurmayı amaçlıyormuş. Satrançta fili verip veziri alma tabiri vardır. Uygulanacak maliye politikaları ile CHP’li belediyeler büyük mali sıkıntılar yaşayabilir ve başarısız olabilirler. Büyük oyuncu belediyeleri vererek Başkanlığı garantilemeye çalışıyor. Kanımca O’nun oyun planının en önemli ayağı bu.

(AEK)