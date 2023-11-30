MetroPOLL araştırdı: Özgür Özel’in liderliğinde CHP’nin oyları yükselir mi?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) liderlik değişimin partinin oylarını nasıl etkileyeceğini araştırdı.

28 ilde toplamda 1800 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, “Özgür Özel’in yönetiminde CHP’nin oyları geçmişe göre nasıl olur?” sorusu yöneltildi.

Görüşmecilerin, yüzde 39,1’i “oy oranının yükseleceğini”, yüzde 18,5’i “oyların düşeceğini”, yüzde 33,4 “aynı kalacağını” söyledi.

Yüzde 9’u ise “fikrim yok” dedi.

Partilere göre dağıtıldığında “oyların yükseleceğini” düşünenlerin ilk sırasında CHP, İYİ Parti ve HEDEP’liler geliyor.

CHP’lilerin yüzde 72’si, İYİ Partililerin yüzde 71,1’i, HEDEP’lilerin ise yüzde 59,8’i liderlik değişiminin ardından CHP’nin “oylarının yükseleceğini” düşünüyor.

TİP’lilerin yüzde 53,8’i, MHP’lilerin de yüzde 55’i “oyların değişmeyeceğini” belirtti.

(RT)