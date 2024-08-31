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Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2024 11:39
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Metroda çocuğa şiddet uygulayan erkek tutuklandı

İstanbul'da metroda satış yapan Suriyeli çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Metroda çocuğa şiddet uygulayan erkek tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan Suriyeli çocuğa saldırıda bulunan şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Tunç, dün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti:

“Gözaltına alınan şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz.”

MA’nın haberine göre, İstanbul’da 22 Ağustos’ta saat 21:10 sıralarında Yenikapı – Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda bir erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli çocuğa şiddet uyguladı. Şiddet anı yolcular tarafından videoya alındı.

(AS)

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