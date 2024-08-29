Metrobüs şoförü: Bypass yoluyla ilgili bir uyarı yoktu

İstanbul Küçükçekmece'de bugün sabah saatlerinde seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, 2'si ağır 53 kişi yaralandı.

Kazanın ardından iki metrobüsün sürücüleri ve iki denetim amiri gözaltına alındı.

Habertürk metrobüs şoförü E.Y. ile bir denetim amirinin ifadelerine yer verdi.

"Bir bilgilendirme ve işaret yoktu"

Metrobüs şoförü E. Y. ifadesinde şunları söyledi:

"Söğütlüçeşme istikametine ilerliyordum. Bir bypass yolu açıldığını fark ettim ancak bu yolda ne bir işaret ne bir yönlendirme vardı. Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması.”

"Sorumluluğu bende değil"

Denetim amiri ifadesinde şöyle dedi:

“İşletmeden öğrendiğim kadarıyla bugün saat 03.00 sıralarında kazanın gerçekleştiği yerde bypass yolu açılmış. Bilgilendirme yapılıp yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Bunun sorumluluğu bende değildir. Kaza gerçekleştiğinde ben Beşyol durağında görevimi ifa ediyordum.

Kazanın gerçekleştiği bilgisini aldıktan sonra da olay yerine gittim. Kaza yerine gittiğimde ambulansları metrobüs hattına almak için çalışmalara başladık. 112 ekiplerine yardımcı oldum ve gerekli bilgilendirmeleri yaptım. Vatandaşların olay yerinde tekrardan zarar görmemeleri için görevli memurlarla yardımcı oldum. Olay yerindeki işler bitince de polis merkezine geldim. Ben kaza anını görmedim kimin kusurlu olup olmadığını bilmiyorum."

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Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre; metrobüs günde ortalama yaklaşık 950 bin ile 1 milyon yolcu arasında yolcu taşıyor. Bu sayı sabah ve akşam iş saatlerinde daha da artabiliyor.

(RT)