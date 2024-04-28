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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 17:18
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2024 19:51
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Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı

Mecidiyeköy metrosunda polis, mülteci bir kadını darp ederek çıplak bir şekilde gözaltına aldı. Olayı görüntüleyen gazeteci Ekim Veyisoğlu ve polisin uygulamasına tepki gösteren Ekin Emeksiz de gözaltına alındı. Emeksiz daha sonra serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı

Mecidiyeköy metro durağında polis mülteci bir kadını gözaltına almak istedi. Polisin kadına şiddet uyguladığı anları Siyasi haber muhabiri Ekim Veyisoğlu kayıt altına aldı.

Veyisoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, mülteci kadın yerde yarı çıplak bir şekilde yattığı görülüyor. Polisin kadına müdahale ettiği görüldüğü görüntülerde, kadının bağırdığı duyuluyor.

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Polis, olayı kaydeden gazeteciye de tepki gösteriyor. Gazetecinin görüntü almasını engellemek isteyen polis, daha sonra mülteci kadını zorla gözaltına alıyor. Polisin gözaltı sırasında “Ben devletim” dediği duyuluyor.

Polisin kötü muamelesini görüntüleyen Ekim Veyisoğlu ve polise tepki gösteren Ekin Emeksiz de gözaltına alındı.

Emeksiz karakoldaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Veyisoğlu'nun ise yarın savcılığa çıkarılacağı öğrenildi. 

(RT)

Mülteci polis işkencesi
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