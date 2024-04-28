Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı

Mecidiyeköy metrosunda polis, mülteci bir kadını darp ederek çıplak bir şekilde gözaltına aldı. Olayı görüntüleyen gazeteci Ekim Veyisoğlu ve polisin uygulamasına tepki gösteren Ekin Emeksiz de gözaltına alındı. Emeksiz daha sonra serbest bırakıldı.