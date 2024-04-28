Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı
Mecidiyeköy metro durağında polis mülteci bir kadını gözaltına almak istedi. Polisin kadına şiddet uyguladığı anları Siyasi haber muhabiri Ekim Veyisoğlu kayıt altına aldı.
Veyisoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, mülteci kadın yerde yarı çıplak bir şekilde yattığı görülüyor. Polisin kadına müdahale ettiği görüldüğü görüntülerde, kadının bağırdığı duyuluyor.
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Polis, olayı kaydeden gazeteciye de tepki gösteriyor. Gazetecinin görüntü almasını engellemek isteyen polis, daha sonra mülteci kadını zorla gözaltına alıyor. Polisin gözaltı sırasında “Ben devletim” dediği duyuluyor.
Polisin kötü muamelesini görüntüleyen Ekim Veyisoğlu ve polise tepki gösteren Ekin Emeksiz de gözaltına alındı.
Emeksiz karakoldaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Veyisoğlu'nun ise yarın savcılığa çıkarılacağı öğrenildi.
Gözaltındayız.— Ekim ☆🇵🇸 (@ekimista) April 28, 2024
Gerekçe:
Mecidiyeköy metrosunda “Memleketi göçmenlerden temizliyoruz” diyerek mülteci kadına işkence yapan, kadını çırılçıplak soyarak gözaltına alan polislere tepki gösterip görüntüye almamız. pic.twitter.com/967EOJCDVe
(RT)