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Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 10:46
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Metro İstanbul'dan 8 Mart duyurusu: Metro 14.00’dan sonra kapalı

Metro İstanbul; M2 Yenikapı-Hacıosman hattının, Taksim, Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişinin ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Metro İstanbul'dan 8 Mart duyurusu: Metro 14.00’dan sonra kapalı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işletmeye kapanan hatları duyurdu.

Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

“Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” (TY)

8 Mart metro hattı istiklal caddesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2024
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