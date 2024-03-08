Metro İstanbul'dan 8 Mart duyurusu: Metro 14.00’dan sonra kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işletmeye kapanan hatları duyurdu.

Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:



“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.



“Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” (TY)