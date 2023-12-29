Metro İstanbul 2023’te 831 milyon yolcu taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, 2023'te açılışını yaptığı M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı, M7, T5 ve M3 hatlarında hizmete alınan yeni istasyonlar ile birlikte toplam 216 kilometre uzunluğunda 18 hat ve 216 istasyona ulaştı.

Metro, tramvay, teleferik ve füniküler hatlarında günde 3 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren Metro İstanbul’da trenler, 2023'te toplam 121.367.460 kilometre yol kat etti.

2023 yılının yolcu rekoru ise 3.120.811 kişi ile 6 Ekim Perşembe günü kırıldı. Böylece Metro İstanbul, 35 yıllık tarihinde ilk kez 3 milyon yolcu barajını aştı.

Tramvay hatlarında ise bu yıl 210.321.849 yolcu seyahat etti. En çok yolcuya hizmet veren hat 131.888.229 kişi ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı oldu.

Yolcu yoğunluğuna göre anlık olarak sefer düzenlemesi yapan Metro İstanbul, 2023 yılında maç, konser, miting, kongre gibi etkinlikler, Ramazan ayı ve yoğun kar yağışı gibi dönemlerde yaptığı ilave sefer sayısını iki katına çıkararak toplam 20.885 ek sefer düzenlendi. Gece Metrosu uygulaması toplam 2 milyon 991 bin 33 yolcuya hizmet verdi.

(EMK)