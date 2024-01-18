Metro Center: 2023 yılında Kürdistan Bölgesi’nde 37 gazeteci gözaltına alındı

Metro Center, Gazeteci Haklarını Koruma Merkezi (MCJR), Irak Kürdistan Bölgesi’nde 2023 yılında gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren raporunu açıkladı.

Metro Center’in raporuna göre, 2023 yılında Irak Kürdistan Bölgesi’nde 37 gazeteci gözaltına alındı.

Merkez, raporunu kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Kürdistan Bölgesi şehirlerinden Süleymaniye’de bir basın toplantısı düzenledi.

249 ihlal gerçekleşti

Metro Center yöneticilerinin açıkladığı rapora göre, 2023 yılı içerisinde 247 gazeteciye yönelik 249 hak ihlali gerçekleşti.

Merkez’in raporda yer verdiği ihlaller şunlar:

Engelleme ve ayrımcılık: 134

Gazetecilerin el konular malzemeleri: 38

Gözaltına alınan gazeteciler: 37

Saldırı, tehdit, hakaret: 27

Gazetecilik faaliyetleri dışında gözaltına alınan gazeteciler: 5

Siber saldırı: 4

Gazetecilerin saldırılarda kırılan malzemeleri: 2

Evlerine baskın düzenlenen gazeteciler: 2

“2023 yılında hak ihlalleri azadlı”

Metro Center 2022 yılında 431 hak ihlalinin gerçekleştiğini belirterek, 2023 yılında yüzde 42 oranında bir düşüş gerçekleştiğini ve, gazetecilerin daha az hak ihlaline uğradığını savundu.

Aynı raporda 2022 yılında 64 gazetecinin gözaltına alındığını belirten Metro Center, bu rakamın 2023 yılında 37 olduğunu kaydetti.

“Avukatlarının Silêman Ehmed ile görüştürülmesi gerekiyor”

Basın toplantısında 86 gündür haber alınamayan Rojnews Haber Ajansı’nın Arapça haberleri editörü Silêman Ehmed’in durumuna da değinildi. Metro Center yöneticilerinden Diyarî Mihemed Ehmed’in durumuna dikkat çekerek “Maalesef gazeteci Silêman Ehmed şimdiye kadar kayıp, ailesi ve avukatlarının kendisini görmesine izin vermiyorlar. Her ne ile suçlanıyorsa suçlansın, yasalara göre avukatlarının onunla görüşebilmesi gerekiyor.”

Silêman Ehmed 1 Ekim 2023 tarihinde Haleb’e bağlı Şêx Meqsûd mahallesindeki ailesini görmeye gitti. 25 Ekim tarihinde Sêmalka Sınır Kapısı’ndan Kürdistan Bölgesi’ne geçtiği esnada KDP güçleri tarafından alıkonulduğu belirtiliyor.

O günden bu yana gazeteci Silêman Ehmed’den herhangi bir haber alınamıyor. Rojnews yönetimi, Ehmed’in durumundan KDP yönetimini sorumlu tuttuğunu açıkladı.

(FD)

*Kaynak: Draw Media, Rojnews