Metris Cezaevi’nde yangın

İstanbul'daki Metris Cezaevi'ne dün akşam çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin görüntüleri, sosyal medyaya yansıdı.

Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, cezaevinde mahkumların 10 kişilik koğuşlarda 50 kişi kaldığını, mescidin dahi koğuşa çevrildiğini söyledi. Cezaevindeki yemeklerin de kötü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, cezaevi yönetiminin mahkumlar üzerinde büyük baskı kurduğunu ve en ufak bir tartışmada büyük kavgaların yaşandığını, olayın da bundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır.”

(AS)