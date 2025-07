Metis’ten yeni kitap: Yanı Başımızdaki Doğa

“Her şey bir kuş, bir de pencereyle başladı. Kuş bir münzevi bülbül ardıcıydı, pencere de benim ofis olarak kullandığım kulübenin kuzey cephesindeki pencere. Bu ikisi arasındaki etkileşim tahmin edilebilecek bir şekilde sona erdi: önce kuvvetli bir çarpma sesi, devamında sessizlik. Bülbül ardıcını gülün dibine gömerken duyduğum üzüntü, pişmanlık haricinde bir şeyi daha tetiklemişti. Mahcubiyet duyuyordum. Doğayı inceleyen, bu konuda kitaplar yazarn biriydim ama bu meşhur kuşun kış mevsimini masamın birkaç metre ilerisindeki çalılarda geçirdiğinden haberim bile yoktu.”

Amerikalı doğa koruma biyoloğu ve yazar Thor Hanson’ın “Yanı Başımızdaki Doğa - Görmeyi, Keşfetmeyi, İyileştirmeyi Öğrenmek” kitabı Metis Kitap etiketiyle yayımlandı.

Deniz Keskin’in Türkçeye çevirdiği kitapta Hanson, doğayla yeniden bağ kurmanın ve biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olmanın etkili yöntemleri olarak “vatandaş bilimi” ve “arka bahçe biyolojisi” kavramlarını tanıtıyor ve bunları hemen her yerde uygulamaya koymanın mümkün olduğunu, bu pratiklerle tanışmanın aslında bir keşif değil hatırlama eylemi olduğunu söylüyor.

Dünyanın dört bir yanında, sıradan insanların katılımıyla hayata geçirilen projeleri yürüten kişilerle yaptığı görüşmelerle Hanson, biraz merak ve farkındalıkla herkesin hem bilime hem de gezegenin sağlığına katkı sunabileceğini gösteriyor.

Mütevazı bir bahçe ya da parkın bile insandışı pek çok sakini barındırdığına dikkat çeken Hanson, bu canlıları tanımanın ve yaşamlarını iyileştirmek için küçük de olsa adımlar atmanın yalnızca onlar için değil, insanlar için de sağaltıcı etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

