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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2024 12:25
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2024 12:25
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Metis Yayınları’ndan yeni Melanie Klein kitabı

“Nesne İlişkileri” kitabı, psikanalist Melanie Klein’ın 1946’dan 1960’taki ölümüne dek yazdığı metinleri ve 1963’te yayımlanan bitmemiş çalışmalarını bir araya getiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metis Yayınları’ndan yeni Melanie Klein kitabı
Fotoğraf: Melanie Klein Trust sitesinin arşivi

Metis Yayınları "Ötekini Dinlemek" dizisinden yeni bir Melanie Klein kitabı yayımladı.

Psikanalist Melanie Klein’ın daha önce yayımlanan "Haset ve Şükran" kitabını da kapsayan "Nesne İlişkileri", Klein’ın 1946’dan 1960’taki ölümüne dek yazdığı metinleri bir araya getiriyor. 

Melanie Klein çocuklarla yaptığı ilk dönem çalışmalarında çocuğun başta meme ve penis olmak üzere kısmi nesnelerle ilişkisini anlatır. Klein ayrıca, idealleştirilmiş nesneler ile zulmedici nesneler arasındaki bölünmeyi ve zulmedilme hislerini gözlemler ve analiz eder. 

Psikanalitik edebiyat 

Menekşe Arık’ın çevirdiği ve Savaş Kılıç’ın yayıma hazırladığı kitap, nesne ilişkileri kuramının köşe taşlarını oluşturan yazılarla birlikte Klein’ın düşüncesini tüm boyutlarıyla tanıma imkânı sunuyor.
 
Kitapta psikanalizin kuramsal ve klinik alanlarına dair katkıların yanı sıra, psikanalitik edebiyat incelemesi sayılabilecek, biri Oresteia diğeri Julien Green’in bir romanı üstüne iki yazı yer alıyor.

Kitaptaki ilk makale "Bazı Şizoid Mekanizmalar Üzerine Notlar" (1946) ise paranoid/şizoid konumu gündeme getiriyor. 

Kitapla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Melanie Klein hakkında

Psikanalist ve yazar. Modern psikanalizin öncülerinden. 

1882'de Viyana’da Yahudi bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Birinci Dünya Savaşı’ndan bir süre önce ailesiyle birlikte yerleştiği Budapeşte’de psikanalize ilgi duydu ve S. Ferenczi’nin etkisiyle küçük çocuklara psikanaliz uygulamaya başladı. 1921’de Karl Abraham’ın çağrısıyla gittiği Berlin Psikanaliz Enstitüsü’nde beş yıl kadar kaldı ve tekniğini geliştirdi. 

Salzburg Psikanaliz Kongresi’nde Ernest Jones’un dikkatini çekince onun davetiyle 1925 yılı sonlarında Londra’ya yerleşti. 

1938’den itibaren Nazilerden kaçarak Viyana’dan gelen psikanaliz kuramcılarıyla, özellikle Anna Freud’la verimli tartışmalar yürüttü. "Nesne ilişkileri" okulunun kurucusu kabul edildi ve Sigmund Freud’dan sonra psikanaliz tarihinde en etkin kuramcılardan biri oldu. 

Klein’ın Türkçede Haset ve Şükran (Metis Yayınları, 1999), Çocuk Psikanalizi (Pinhan, 2015) ve Sevgi, Suçluluk ve Onarım (Alfa, 2023) kitapları bulunuyor. (TY)

Metis Yayınları Melanie Klein psikanaliz sigmund freud haset ve şükran
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