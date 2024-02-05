Metis Yayınları’ndan yeni Melanie Klein kitabı

Metis Yayınları "Ötekini Dinlemek" dizisinden yeni bir Melanie Klein kitabı yayımladı.

Psikanalist Melanie Klein’ın daha önce yayımlanan "Haset ve Şükran" kitabını da kapsayan "Nesne İlişkileri", Klein’ın 1946’dan 1960’taki ölümüne dek yazdığı metinleri bir araya getiriyor.

Melanie Klein çocuklarla yaptığı ilk dönem çalışmalarında çocuğun başta meme ve penis olmak üzere kısmi nesnelerle ilişkisini anlatır. Klein ayrıca, idealleştirilmiş nesneler ile zulmedici nesneler arasındaki bölünmeyi ve zulmedilme hislerini gözlemler ve analiz eder.

Psikanalitik edebiyat

Menekşe Arık’ın çevirdiği ve Savaş Kılıç’ın yayıma hazırladığı kitap, nesne ilişkileri kuramının köşe taşlarını oluşturan yazılarla birlikte Klein’ın düşüncesini tüm boyutlarıyla tanıma imkânı sunuyor.



Kitapta psikanalizin kuramsal ve klinik alanlarına dair katkıların yanı sıra, psikanalitik edebiyat incelemesi sayılabilecek, biri Oresteia diğeri Julien Green’in bir romanı üstüne iki yazı yer alıyor.

Kitaptaki ilk makale "Bazı Şizoid Mekanizmalar Üzerine Notlar" (1946) ise paranoid/şizoid konumu gündeme getiriyor.

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