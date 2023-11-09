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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 13:53
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 14:44
1 dk Okuma

Metis Yayınları ve Sanat Kritik'ten Bilge Karasu Günleri

Üç gün sürecek konuşma dizisinin yanı sıra yazar ile ilgili bir de sergi açılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/metis-yayinlari-ve-sanat-kritik-ten-bilge-karasu-gunleri.jpg

Öykü, deneme ve roman yazarı Bilge Karasu için Metis Yayınları ve Sanat Kritik ortaklaşa bir program düzenledi. 17- 18 ve 24 Kasım'da Bilge Karasu üzerine yapılacak konuşmalardan oluşan Bilge Karasu Günleri'nde Pelin Buzluk, Enis Batur, Sema kaygusuz gibi isimler yer alıyor. Açılış konuşmasını Murathan Mungan'ın, kapanış konuşmasını ise Seval Şahin'in yapacağı konuşma dizisi Aynalı Geçit'te takip edilebilir.

Ayrıca 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında ise Bilge Karasu Sergisi izleyiciyle buluşacak.

(AÖ)

bilge karasu Metis Yayınları Sanat Kritik
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