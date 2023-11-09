Metis Yayınları ve Sanat Kritik'ten Bilge Karasu Günleri

Öykü, deneme ve roman yazarı Bilge Karasu için Metis Yayınları ve Sanat Kritik ortaklaşa bir program düzenledi. 17- 18 ve 24 Kasım'da Bilge Karasu üzerine yapılacak konuşmalardan oluşan Bilge Karasu Günleri'nde Pelin Buzluk, Enis Batur, Sema kaygusuz gibi isimler yer alıyor. Açılış konuşmasını Murathan Mungan'ın, kapanış konuşmasını ise Seval Şahin'in yapacağı konuşma dizisi Aynalı Geçit'te takip edilebilir.

Ayrıca 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında ise Bilge Karasu Sergisi izleyiciyle buluşacak.

(AÖ)