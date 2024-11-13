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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 12:33
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Metis 2025 Ajandasının teması: Aile

“2024’ün, zorunluluk değil gönüllülük esasına dayanan, sevgi ve karşılıklı saygıyla örülü, daha eşitlikçi ailelerin temellerinin atıldığı bir yıl olması dileğiyle...”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Metis 2025 Ajandasının teması: Aile

Her yıl farklı temalarla okurlarının karşısına çıkan Metis Yayınları’nın ajandasının bu yıl ki teması: Aile.

Metis’in X paylaşımında şöyle denildi:

Okurlarımızın her yıl heyecanla beklediği Metis Ajandası, bu yıl “Aile” temasıyla 22 Kasım’da raflarda yerini alacak! Yeni yılın yaklaşmasını hatırlatan bu geleneksel buluşmada, Metis Ajandası, aile kavramını tüm boyutlarıyla ele alan özgün bir içerikle okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Aile, en savunmasız ve etkilenmeye açık olduğumuz yılları geçirdiğimiz, iyisiyle kötüsüyle bizi biz yapan bir ortamdır. Ancak bu özelliğiyle, iktidarların da sıklıkla denetim aracı olarak benimsediği bir kurum haline gelmiştir. Yüzyıllardır aileyi belli bir hiyerarşi altında düzenlemek, “aile reisini” bu düzenin koruyucusu olarak konumlandırmak, en başarılı yönetim biçimlerinden biri olmuştur.

“Sıcak yuva” bizleri korur, besler ve büyütür. Ancak “kol kırılıp yen içinde kalınca” aile içindeki baskı, şiddet ve istismar çoğu kez örtbas edilir ve suçlar cezasız kalır. Tekil bireyler, aile yapısının insafına bırakıldığında vatandaşlık haklarını savunmaları zorlaşır; bu yapı dışında yaşamak isteyenler ise zorlu bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kalır.

Gönüllü kolektiflerden oluşan, “seçilmiş akrabalık” bağlarıyla örülü bir toplum düşlesek de, aile bir süre daha başlıca örgütlenme biçimimiz olarak kalacak gibi görünüyor. Bu nedenle, aileyi daha demokratik, özgür ve ferah bir ortam haline getirmek için öncelikle mevcut sorunları fark etmemiz ve çözüm yollarını düşünmemiz gerekiyor.

Bu yılın ajandasında, aileyi dokunulmaz, kutsal bir varlık olarak değil; iyileştirilmeye ve dönüşüme açık bir yapı olarak ele alıyoruz. Aile bağlarının hangi temeller üzerine kurulu olduğunu sorgularken, bu yapının sınırlarının ötesine açılmanın yollarına da göz atıyoruz.

2024’ün, zorunluluk değil gönüllülük esasına dayanan, sevgi ve karşılıklı saygıyla örülü, daha eşitlikçi ailelerin temellerinin atıldığı bir yıl olması dileğiyle...

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Metis Yayınları Metis ajandası
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/haber/metis-ten-yeni-kitap-bilincli-makinelere-giden-yol-268965
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