Metin Lokumcu davasında karara doğru | Savcı mütalaa hazırlayacak

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de AKP mitingi öncesi polisin sıktığı biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın 12’inci duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Metin Lokumcu Davası sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; mahkeme başkanının sağlık sorunu nedeniyle bu duruşmada mahkeme heyeti değişti.

Duruşma, Lokumcu Ailesi’nin avukatı Meriç Eyüboğlu’nun konuşmasıyla başladı. Eyüboğlu, daha önceki duruşmalarda da dile getirdiği ‘keşif yapılması’ talebini tekrar etti.

Avukatın talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma karar için 11 Haziran 2024 tarihine ertelendi.

31 Mayıs 2011'de Hopa'da ne oldu?

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gezileri kapsamında Artvin'in Hopa ilçesinde miting yaptı. Erdoğan'ın mitingi öncesinde ilçe halkı, hidroelektrik santraller ve çay tarımında yaşanan sorunlar üzerine Hopa meydanında basın açıklaması yapmak istediler.

Mitingden saatler önce yapılan açıklamaya polis gaz ve coplarla müdahele etti. Meydanda olan Lokumcu, Erdoğan'ın korumaları ve polislerin gazlı saldırısından etkilenerek yere yığıldı.

Lokumcu, ambulansa götürülürken ambulansa gaz fişeği atıldı. Lokumcu'nun durumu ağırlaştı, Hopa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hopa'nın gaz altına kalmasının, gaz kapsülleri nedeniyle bir lokantanın çatısının yanmasının, hedef gözeterek atılan gaz fişekleriyle kafasından, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananların haberleri kulaktan kulağa yayıldıkça sokağa çıkanların sayısı arttı.

Lokumcu'nun ölüm haberi bardağı taşıran son damla oldu.

Ağır polis şiddeti nedeniyle çok sayıda Hopalı yaralandı, hastane önünde bekleyenler de bu şiddete maruz kaldı. Hopa'da ismi konmamış sıkıyönetim ilan edildi; siyasi partiler, dernekler, oteller, kahvehaneler basıldı.

O gece yapılan nokta operasyonlar ile 60 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Telefon hatları ve internet bağlantıları kesildi. Hopa kent merkezine giriş-çıkış yasaklandı...

Lokumcu'nun ölüm haberi üzerine Hopa'da başlayan protestolar hızla yayıldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte Metin Lokumcu'nun polis şiddetiyle öldürülmesi protesto edildi. Türkiye'nin her yerinde 100'lerce insan gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı.

Hopa'da gözaltına alınanlar, ailelerine ve avukatlarına haber verilmeksizin bir gece yarısı Erzurum'a kaçırıldı. Uzun ve zorlu gözaltı sürecinin sonunda tutuklanan 17 kişi, Erzurum Yüksek Güvenlikli Cezaevine götürüldü. 7 ayı aşkın süre hapishanede kaldı.