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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 17:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 10:02
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Metin Lokumcu davasında “bilirkişi" talebi yine reddedildi

Farklı illerde bulunan tanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/metin-lokumcu-davasinda-bilirkisi-incelesin-talebi-yine-reddedildi.jpg
Evrim Kepenek/bianet (Arşiv)

Artvin Hopa’da 31 Mayıs 2011’de AKP mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne neden oldukları için 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

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Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu’nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Tanıklar dinlendi

Farklı illerde bulunan tanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nden bağlanan, o dönem Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru A.D, olay tutanağındaki imzanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’da gerçekleştireceği miting nedeniyle Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nda (TOMA) görevli olduğunu belirten tanık A.D, TOMA ile su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden bağlanan tanık M.Ö. de olayları panzerin camından görebildiğini, araç arıza yaptığı için çok fazla kullanamadığını ve doğrudan müdahalesinin olmadığını söyledi. 

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden bağlanan tanık polis H.T. de olaylarda gözaltına alınanların sevkinden sorumlu olduğunu, araç başında bulunduğundan müdahaleleri görmediğini iddia etti. 

Duruşmaya Çaycuma Adliyesi’nden tanık olarak katılan dönemin Hopa Emniyet Müdür Yardımcısı H.Ç.K, olay günü ilçe kaymakamının yanında sahada olduğunu söyledi. 

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Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, dosyadaki görüntülerin ham hallerinin bilirkişi incelemesinin ve keşif talebinin reddine karar vererek duruşmayı ileri tarihe bıraktı.

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