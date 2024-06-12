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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 09:47
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Metin Kurt kimdir?

Uzun yılları 'sol açık' olarak oynayan Metin Kurt Spor-Sen, Devrimci Spor Emekçileri Sendikası gibi girişimlere öncülük etmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metin Kurt kimdir?

Metin Kurt, Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden biridir ve genellikle sol kanat pozisyonunda oynamıştır. 1948 yılında İstanbul'da doğan Kurt, Galatasaraylı eski millî futbolcu İsmail Kurt'un kardeşidir

İlk profesyonel transferini İzmir takımı Altay'a giderek yaptı. Aynı yıl Türkiye Kupası finali ve Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi önemli karşılaşmalarda oynadı. Altay'dan ayrılmak istememesine rağmen abisinin PTT'yle onun için anlaşmasından sonra O'da PTT'ye transfer oldu. Galatasaray'a kiralık olarak giden Kurt, ardından Galatasaray'a transfer oldu. 

Toplam 37 kere millî takıma çağrılmış olup 26 kez A Milli, 9 kez 21 yaş altı, 2 kez de 18 yaş altı millî takım forması giydi. 

Sahadaki futbol hayatı kadar saha dışındaki duruşu ile de öne çıkan bir futbolcuydu. Kendisinden önce de denenmesine rağmen başarılı olamayan sendika çalışmalarına öncülük etti. Futbolcuların özlük haklarını savunduğu için profesyonel kulüpler tarafından aforoz edildi. Spor-Sen ve Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kuruluşuna öncülük etti. 2011 yılında TKP'den milletvekili adayı oldu ama kazanamadı. 

Gırtlak kanseri rahatsızlığı nedeniyle Samatya Hastanesi'nde tedavi gören Metin Kurt, kalp yetmezliği sebebiyle 24 Ağustos 2012 tarihinde öldü.

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