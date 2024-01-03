Metin - Kemal Kahraman “Sevgilim Dersim” şarkısını yayınladı

Metin - Kemal Kahraman yeni şarkıları “Sevgilim Dersim”i yayınladı.

Metin - Kemal Kahraman’ın 3 günlük Dêrsim gezisinde edindikleri izlenim ve yaşadıklarının sonucunda ortaya çıkan şarkının müziklerini Kemal Kahraman yaptı. Kemal Kahraman, Ayşegül Peker ile birlikte şarkının sözlerini yazdı.

Şarkının hikayesi

"Metin - Kemal Kahraman’ın 25 yıllık dostu Niyazi Albay 2020 yılında bir grup arkadaşıyla Dersim’e kısa bir gezi düzenlemek istediğini söyler ve Metin - Kemal dostlarından rehberlik etmelerini rica eder. Ancak son dakikada kendisi geziye katılamaz ve arkadaşları Ayşegül, Şükran, Murat, Gökçe’yi gönderir; onlara Maviş, Metin ve Kemal de katılır ve 3 günlük hızlı Dersim turu başlamış olur. Pülümür tarafından başlayan gezinin ilk gecesi Kahraman kardeşlerin, Munzur dağının Erzincan yüzüne bakan eteklerinde, meşe ormanları içinde yer alan mezralarında ateş etrafında söylenen şarkılarla ve Şahmaran masalı anlatısıyla geçer. İkinci gün Pir Sultan Köyü Hacılar ziyareti ve Düzgün Baba Dağı’na tırmanışla geçer. Üçüncü günde, bütün güzergah boyunca Munzur Vadisinden geçerek Munzur Baba gözelerini ziyaretiyle gezi son bulur. Bu arada Ayşegül Peker, bu üç günlük gezisinin esiniyle dervişler diyarı isimli şiiri yazar ve bir süre sonra da Kemal Kahraman bu şiirden hareketle Sevgilim Dersim şarkısını besteler."