ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 13:32
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 13:56
1 dk Okuma

Metin-Kemal Kahraman'dan Türkiye turnesi

İkili, 10 Şubat Cumartesi Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde başlayacakları turnede, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra son albümlerinden eserleri de seslendirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metin-Kemal Kahraman'dan Türkiye turnesi

Metin-Kemal Kahraman Türkiye turnesine hazırlanıyor. İkili, İstanbul, Bingöl, Van, Diyarbakır, Dersim, Elazığ ve Ankara konserlerinden sonra Londra'da bir konser verecek.

Metin-Kemal Kahraman kardeşler, geçen yıl “Sümbülteber” adlı yeni albümlerinde yer alan eserleri belli aralıklarla dinleyicileriyle paylaşmışlardı. Geçen ay da sözleri Ayşegül Peker’e, müzikleri Kemal Kahraman’a ait olan “Sevgilim Dersim” adlı eseri tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Metin - Kemal Kahraman “Sevgilim Dersim” şarkısını yayınladı
Metin - Kemal Kahraman “Sevgilim Dersim” şarkısını yayınladı
3 Ocak 2024

İkili, 10 Şubat Cumartesi saat 20.30'da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde başlayacakları turnede, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra son albümlerinden eserleri de seslendirecek.

"Ferfecir albümü bizim müzik hayatımızda bir dönüm noktasıdır"
METİN KEMAL KAHRAMAN'LA BİR ÖN 30. YIL SÖYLEŞİSİ
"Ferfecir albümü bizim müzik hayatımızda bir dönüm noktasıdır"
7 Mayıs 2022

Sanatçılara, kemanıyla Ahmet Tirgil ve orkestra flütüyle Ejder Uçuk eşlik edecek. 

Metin&Kemal Kahraman kardeşlerin Şubat ayı konser takvimi şöyle:

10 Şubat, Şişli (Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi)
21 Şubat, Bingöl 
22 Şubat, Van
23 Şubat, Diyarbakır
24 Şubat, Dersim
25 Şubat, Elazığ
28 Şubat, Ankara (Fikrim Bar)
1 Mart, Londra (Millfield Theatre)

(AÖ)

metin kemal kahraman
Sayfa Başına Git