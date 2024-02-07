Metin-Kemal Kahraman'dan Türkiye turnesi

Metin-Kemal Kahraman Türkiye turnesine hazırlanıyor. İkili, İstanbul, Bingöl, Van, Diyarbakır, Dersim, Elazığ ve Ankara konserlerinden sonra Londra'da bir konser verecek.

Metin-Kemal Kahraman kardeşler, geçen yıl “Sümbülteber” adlı yeni albümlerinde yer alan eserleri belli aralıklarla dinleyicileriyle paylaşmışlardı. Geçen ay da sözleri Ayşegül Peker’e, müzikleri Kemal Kahraman’a ait olan “Sevgilim Dersim” adlı eseri tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Metin - Kemal Kahraman “Sevgilim Dersim” şarkısını yayınladı

İkili, 10 Şubat Cumartesi saat 20.30'da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde başlayacakları turnede, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra son albümlerinden eserleri de seslendirecek.

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Sanatçılara, kemanıyla Ahmet Tirgil ve orkestra flütüyle Ejder Uçuk eşlik edecek.

Metin&Kemal Kahraman kardeşlerin Şubat ayı konser takvimi şöyle:

10 Şubat, Şişli (Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi)

21 Şubat, Bingöl

22 Şubat, Van

23 Şubat, Diyarbakır

24 Şubat, Dersim

25 Şubat, Elazığ

28 Şubat, Ankara (Fikrim Bar)

1 Mart, Londra (Millfield Theatre)

(AÖ)