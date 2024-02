Metin Kahraman: Li dijî qedexeya konserê em ê dozê vekin

Metin Kahramanê ku konsera wan di Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanêî de hate qedexekirin got, "Di Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî de konsera me hat qedexekirin ku em bi kirmanckî distrên. Bi piştgiriya Baroya Çewlikê û Egîtîm Senê em ê doz ê vekin."

Sendîkaya Kedkarên Perwerde û Zanistê (Egîtîm-Sen) şaxa Çewlikê di 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê de wê konsera Metin û Kemal Kahramanî li dar bixista. Lê Walîtiya Çewlikê 2 saet ji konserê re mabû, ew qedexe kir.

Metin Kahramanî peyamek bi video weşand û derbarê bernameya betalkirî de got, “Duh konsera me ya li Çewlikê beriya bi 2 saetan di deqeya dawî de hat qedexekirin. Ya rast beriya hefteyekê polîsan ji me re gotibû ku ev konser hatiye qedexekirin, lê me dev jê berneda. Me bi Egîtîm-Sena Çewlikê, Baroya Çewlikê û gelek endamên meclîsê re têkilî danî. Me bi Walî û Midûriyeta Polîsan a Çewlikê re têkilî danî û sedema qedexeyê pirsîn. Ti sedem nehate gotin, tenê gotin ‘ewlehî’.

"Mîna taktîkeke ye ku dixwaze me biçewisîne. Saziyên li Çewlîgê hefteyekê ked dan. Ji konsere re 2 saet mabûn, careke din hate qedexekirin. Ango her du serdanên me yên ku ji emniyetê re kiribûn jî, bêencam man. Di Roja Zimanê Zikmakî ya Cîhanê de konsera me ku em bi kirmanckî stranan dibêjin, hate qedexekirin û ev yek me pir xemgîn kir. Hem madî, hem manewî zirara me çêbû. Em ê bi piştgiriya Baroya Çewlîkê û Egîtîm-Senê dê dozê vekin.”

