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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 17:15
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 17:44
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Metin Kahraman: Konser yasağına karşı davacı olacağız

Bingöl Valiliği, 21 Şubat Anadili Günü'nde düzenlenmesi planlanan Metin - Kemal Kahraman konserini, 2 saat kala gerekçe göstermeden iptal etmişti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Metin Kahraman: Konser yasağına karşı davacı olacağız

Dünya Anadili Günü'nde konserleri yasaklanan Metin Kahraman, "Dünya Anadili Günü'nde Kirmançkî söyleyen bizlerin konseri yasaklandı. Bingöl Barosu ve Eğitim Sen desteğiyle davacı olacağız" dedi.  

Bingöl Valiliği, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Bingöl Şubesi'nin dün, 21 Şubat Anadili Günü'nde düzenlemeyi planladığı Metin ve Kemal Kahraman konserini, 2 saat kala gerekçe göstermeden iptal etmişti.

İptal edilen etkinliğe ilişkin Rûdaw’a gönderdiği görüntülü mesajda Metin Kahraman, “Dün Bingöl'deki konserimiz 2 saat kala, son anda yasaklandı. Esasen bir hafta önce emniyet, bu konserin yasaklandığını bize bildirdi, ancak biz vazgeçmedik. Bingöl'deki Eğitim Sen ve Bingöl Barosu ile çeşitli milletvekillerimizle temasa geçtik. Bingöl Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüyle iletişime geçtik, yasaklama gerekçesini sorduk. Hiçbir gerekçe sunulmadı, sadece ‘güvenlik’ denildi” dedi. 

Kahraman şöyle devam etti:

“Bu bizi yıldırmak isteyen bir taktik gibi görünüyor. Bingöl’deki kurumlar bir hafta boyunca çaba gösterdi. Ancak, konsere 2 saat kala tekrar yasaklandı. Yani, emniyete yaptığımız iki başvuru da sonuçsuz kaldı. Biliyorsunuz ki Bingöl, Kirmançkî’nin ağırlıklı olarak konuşulduğu bir bölge. Dünya Ana Dili Günün’de Kirmançkî söyleyen bizlerin konseri yasaklandı ve bu durum bizi çok üzdü. Maddi ve manevi kayıplarımız var. Bingöl Barosu ve Eğitim Sen'in desteğiyle davacı olacağız” dedi. (AÖ)

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