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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2025 16:56
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2025 17:03
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Metin Gürcan'a "askeri casusluk" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası

İstinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanan, eski asker ve akademisyen olan Metin Gürcan, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan hapse mahkum edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Metin Gürcan'a "askeri casusluk" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası

İstinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanan, eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan'ın, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

"Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gürcan'ın "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Hakkında hazırlanan iddianamede Metin Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığında Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye'nin Libya'daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lara dair bilgiler gibi birçok hassas konuyla ilgili bilgi verdiği öne sürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "casusluk suçlamasıyla" 2021'de başlatılan adli süreç kapsamında Gürcan, ilk olarak 26 Kasım 2021'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Gürcan, emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29 Kasım 2021'de sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçundan cezaevine gönderilmiş, 2022'de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

26. Ağır Ceza Mahkemesince, 15 Haziran 2023'te sanık Gürcan'a eylemlerinin, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, bozulmasına karar verdiği dosyayı yeniden 26. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Metin Gürcan'a müebbet hapis istemi
Metin Gürcan'a müebbet hapis istemi
29 Kasım 2022

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
metin gürcan askeri casusluk davası
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SAVUNMA BAKANLIĞI: SALDIRI
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