Metin Göktepe öldürülüşünün 28. yılında unutulmadı

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe, gözaltında polislerce dövülerek öldürülüşünün 28. yılında, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anıldı.

Anmaya ailesiyle birlikte çalışma arkadaşları, meslektaşları ve dostları katıldı. Basın meslek örgütleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri de anmaya geniş bir katılım gösterdi.

Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Anma, Metin Göktepe'nin mezarı başında yapılan törenle sınırlı kalmadı. Gazetecilerden siyasetçilere, sanatçılardan insan hakları örgütüne kadar pek çok kişi ve kurum, Metin Göktepe için mesajlar yayımladı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: Metin Göktepe halkın haber alma hakkı için hakikatin peşindeyken 28 sene önce işkenceyle katledildi. Metin’in mirası yaşıyor. Hakikati engelleyemezsiniz!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Metin Göktepe haber takibi esnasında gözaltına alınmış, uğradığı ağır işkence sonucu katledilmişti. Bugün Metin Göktepe'nin 28. ölüm yıldönümü. Hala onlarca gazeteci cezaevinde. İktidar kontrolünde olmayan az sayıda televizyon her gün çeşitli gerekçelerle RTÜK eliyle cezalandırılıyor. Türkiye’de basına yönelik saldırılarda tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin yaşıyor. Metin Göktepe’yi, katledilişinin 28. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Bu yürek hiç susmayacak!

"Metin seni çaldılar, yürek dayanmaz oldu"

Sanatçı Ferhat Tunç: Bugün tam 28 yıl önce yaşamdan, anasından, gazetesinden ve tüm sevdiklerinden hunharca hem de hiç acımadan çekip almışlardı sevgili Metin’i. Tam 28 yıldır Fadime Ananın “Uy ben ölim lo” diyen çığlığıyla hatırlıyor ve anıyoruz onu. Anamızın akıttığı gözyaşları kurudu ama o çığlık, zalimlerin kabusu olmaya devam edecek! Metin Göktepe’yi saygıyla, minnetle anıyoruz.

Edebiyatçı Sunay Akın: Güler yüzlü, temiz yürekli, umut dolu kardeşim Metin Göktepe 28 yıl önce bugün, gözaltında katledildi… Basın tarihimizin en dürüst, en çalışkan gazetecilerinden biriydi ve görevini, sadece görevini yapıyordu… Ruhu şad olsun…

Sanatçı Haluk Tolga İlhan: Metin Göktepe katledileli 28 yıl oldu. Onun için yazdığım eserle bir kez daha saygıyla anıyorum. Sırtımda yeşil yelek / Çakmağı çaktı felek / Öldü Metin dediler / Başımdaki polisler.

Sanatçı Sabahat Akkiraz: Gözde yaş akmaz oldu, / Ten’de can durmaz oldu / Metin seni çaldılar / Yürek dayanmaz oldu / Ağıtlar göğü sardı / Kalemin elde kaldı / Katillere af vardı / Yürek dayanmaz oldu…

"Galatasaray’dan yükselen sesimizde Metin’in de sesi var"

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi: İnsan Hakları Derneği'nin, gözaltında kayıplara karşı mücadelenin, muhalif toplumsal hareketlerin haberlerine yürekten koştururken tanıdığımız Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin, 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınıp götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek, işkence edilerek yüzlerce insanın gözleri önünde katledilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti, ama adalet gerçekleşmedi. Metin, gazetecilik görevini yaparken gözaltına alınmış ve 'gazetecilere özel muamele' denilip işkence edilerek katledilmişti. Metin, özgür basının, halkın gerçekleri öğrenmesi için yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız olan karanlık eller tarafından katledilmişti. Suçlarını gizlemek isteyenler, önce gözaltına alındığını, sonra da ölüm nedenini gizlemeye, 'sandalyeden düştü, öldü' diyerek olayı karanlıkta ve suçu da cezasız bırakmaya çalıştı. Açılan dava 3 yıl boyunca İstanbul’dan Aydın’a, oradan Afyon’a sürüldükten sonra, yoğun ve ısrarlı bir çaba neticesinde, Metin’in ölümüne neden olan 6 polis memuru hakkında sadece 'kastı aşmak suretiyle adam öldürme' suçundan ceza verildi ve üstüne bir de iyi hal indirimi yapılarak katiller açıkça korundu. Biliyoruz ki; Metin Göktepe işkence edilerek, kasten öldürüldü, yargı katilleri korudu, gerek ulusal gerek uluslararası hukukta mutlak yasak olarak düzenlenmiş bulunan işkenceye iyi hal indirimi uyguladı. Adalet gerçekleşmedi. İnsan hakları savunucuları olarak, aramızdan ayrılışının 28. Yılında Metin Göktepe’yi ve yaşananları unutmadık, katillerini biliyoruz ve adalet gerçekleşinceye kadar olayın takipçisiyiz. Unutturmayacağız!

Cumartesi Anneleri/İnsanları: Metin Göktepe’nin aramızdan ayrılışının 28. yılı. Metin, Cumartesi Anneleri’nin sesini ilk duyuran gazetecilerdendi. 33. oturmamızın haberini yaptığı günün ertesinde gözaltına alındı ve işkence ile katledildi. Her cumartesi Galatasaray’dan yükselen sesimizde Metin’in de sesi var.

TGC: Ne yazık ki, bugün de...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu: Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe hak odaklı haberciliğin sembol isimlerinden biriydi.1996’da haber peşinde koşarken gözaltına alındı. 8 Ocak 1996’da Emniyet Müdürlüğü Göktepe’nin gözaltındayken duvardan düşüp öldüğünü açıkladı. Ancak gazeteci meslek örgütleri ısrarlı bir çaba sonunda Göktepe’nin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü ortaya çıkardılar. Bu sonucun alınmasında dönemin TGC Başkanı Nail Güreli’nin ve Göktepe’nin haberci arkadaşlarının inatçı takipleri son derece etkili oldu. Aydın’da başlayıp Afyon’da devam eden yargılamalar sonucu işkenceye karışan polisler hüküm giydi. Ne yazık ki, bugün de gazeteciler bazı siyasetçiler ve güç odakları tarafından hedef gösteriliyor. Sözlü ve fiziksel şiddete uğruyor, haksız yere gözaltına alınıp tutuklanıyor. Gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Gazetecilerin önce basın kartları iptal ediliyor, sonra cezaevine konuluyor, sonra da ‘cezaevinde basın kartı olan gazeteci yok’ deniliyor. Evrensel etik ilkeler çerçevesinde mesleğini yapan her gazeteci baskıyla, işsizlikle tehdit ediliyor. Ama tüm bunlar biz gazetecileri yıldırmıyor, gerçeğin karartılmadan, yeniden tasarlamadan yurttaşlara iletilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Metin Göktepe’yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onu hiç unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyenlerin dikkatine bir kez daha sunuyoruz.”

ÇGD: Basın özgürlüğü mücadelesinde yolumuza ışık tuttu

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Metin Göktepe’nin sadece halkın haber alma hakkını savunduğu için gittiği görevde polislerce dövülerek öldürülmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Göktepe’nin katledilmesi yıllar önce devletin, iktidarların gazetecilere bakışının da bir sonucudur. Öldürülmek istenen Metin Göktepe olduğu kadar gazetecilik anlayışıdır, gazetecilik mesleğidir. Bu 28 yılda ülkede gazetecilik mesleğine yönelik benzer saldırılar sürmektedir. Bugün gazeteciler belki işkence ile öldürülmüyor ancak mesleğini yapmaya çalışan gazetecilerin yaşam hakları ellerinden alınıyor. Gazetecilik; sansür yasası, işsiz bırakılmalar, akreditasyon süreçleri, sansür ve otosansür çıkmazı ile bugün işkence görmektedir. Tüm bu baskılara, saldırılara karşın gazetecilik mesleğinde ısrar edenlerin yolunu aydınlatan isimlerden birisi de Metin Göktepe’dir. Basın özgürlüğü mücadelesinde yolumuza ışık tutan Metin Göktepe’yi katledilişinin 28. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Türkiye Gazeteciler Sendikası: 28 yıl önce bugün, gözaltında polis işkencesiyle katledilen Evrensel muhabiri Metin Göktepe‘yi özlemle anıyoruz. Metin’in cesaretinin izinde gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz. Bu yürek susmayacak!

DİSK Basın-İş: Metin Göktepe’yi kaybetmemizin üzerinden 28 yıl geçti. Gerçekler karanlıkta kalmasın diyerek mesleğini icra ederken katledilen meslektaşlarımızı Metin'in şahsında anıyoruz. Metin'in kararlığı ile hakikat arayışımız devam edecek. Biz susmayacağız, bu yürek hiç susmayacak.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu: Günümüzde kamuoyuyla, kitlelerle bütünleşen Metin Göktepe gibi habercileri soyutlamak için hapse atıyorlar. Metin, topluma faydalı gazeteciliği için en ağır bedeli ödeyenlerden oldu. Işığı ise bugün birçok habercinin yolunu aydınlatıyor. Sevgiyle anıyoruz.

MERYEM GÖKTEPE ANLATIYOR “İyi dinle, kardeşin Metin'i böyle öldürdük”

(HA)